2 Eylül 2025 tarihinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi ve mevcut il başkanı Özgür Çelik ile yönetimi görevden alındı. Yerine Gürsel Tekin liderliğinde Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir kayyum heyeti atandı. Bu gelişme sonrası heyet üyelerinden Zeki Şen’in kimliği, yaşı ve kökeni kamuoyunda merak konusu oldu.

Zeki Şen kimdir?

Zeki Şen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi ve İstanbul İl Başkanlığı’na atanan geçici yönetim heyetinde yer alan bir isim. 2014 yerel seçimlerinde CHP’den Şile Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu, ancak aday gösterilmedi. Bu durumu protesto etmek için CHP Genel Merkezi önünde “Duran Adam” eylemi yaptı ve bu hareketiyle dikkat çekti. Şen, siyasi kariyerine yerel yönetimlerle başladı ve CHP içinde çeşitli görevlerde bulundu. Sosyal medya paylaşımlarında sıkça Gürsel Tekin’e destek veren içerikler paylaştı. Ancak, Şen’in siyasi geçmişi ve özel hayatı hakkında kamuya açık bilgiler sınırlı.

Yaşı ve memleketi

Zeki Şen’in yaşı hakkında farklı kaynaklarda çelişkili bilgiler yer alıyor. Bazı kaynaklar Şen’in 1957 doğumlu olduğunu ve 2025 itibarıyla 68 yaşında olduğunu belirtiyor. Diğer kaynaklar ise 1964 doğumlu olduğunu ve 61 yaşında olduğunu öne sürüyor. Memleketi konusunda ise Şen’in Çorum’un Kargı ilçesinde doğduğu biliniyor. Eğitim hayatına Kargı’da başlayan Şen, işletme fakültesinden mezun oldu ve sosyoloji alanında ikinci bir lisans eğitimi aldı.

Siyasi geçmişi

Zeki Şen, siyasi kariyerine yerel yönetimlerle adım attı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP’den Şile Belediye Başkanlığı’na aday adayı oldu, ancak aday gösterilmeyince protesto eylemi gerçekleştirdi. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’den Kargı Belediye Başkanlığı’na aday oldu, ancak seçilemedi. 8 Ekim 2023’te iptal edilen CHP İstanbul İl Kongresi sonrası, Şen, Gürsel Tekin liderliğindeki kayyum heyetine atandı. Heyetteki rolü, CHP İstanbul İl Yönetimi’nin geçici olarak idare edilmesinde kritik kararlara katkı sağlamak.