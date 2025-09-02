Fikret Bila, Türk gazetecilik dünyasının duayen isimlerinden biri olarak tanınıyor. Ancak, özellikle televizyon ekranlarında sıkça görülen Bila’nın yüzündeki fiziksel değişim, izleyicilerin dikkatini çekiyor ve “Kafası neden öyle?” ya da “Başına ne oldu?” gibi sorular sıkça soruluyor. Bu sorular, 1998 yılında geçirdiği ciddi bir trafik kazasıyla bağlantılı.

Fikret Bila kimdir?

Fikret Bila, 1958 yılında Zonguldak’ta doğdu. Gazi Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’ni 1979’da bitirdi ve aynı üniversitede 1986’da doktorasını tamamladı. Gazeteciliğe 1977’de Yankı dergisinde başladı, ardından 1980-1985 arasında Sayıştay denetçiliği yaptı. 1986’da Nokta dergisiyle yeniden gazeteciliğe döndü ve 1987’de Milliyet gazetesine geçti. Milliyet’te Ankara Temsilciliği ve Genel Yayın Yönetmenliği yaptı, Hürriyet’te köşe yazarlığı ve Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu. CNN Türk’te “Ankara Kulisi” programını sundu. Halen T24’te köşe yazarlığı yapıyor. Birçok ödül kazanan Bila, “Phoenix: Ecevit’in Yeniden Doğuşu” ve “Komutanlar Cephesi” gibi kitaplar yazdı.

Başına ne oldu?

Fikret Bila, 7 Temmuz 1998’de, dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’ın Makedonya ziyareti sırasında trafik kazası geçirdi. Üsküp’ten Manastır’a giden konvoyda, Bila’nın içinde bulunduğu araç, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Kazada Bila ağır yaralandı, beyninde ödem oluştu ve kafatasında kırıklar meydana geldi. Manastır Devlet Hastanesi’nde iki ameliyat geçirdi. İlk operasyon beynindeki ödem ve kırıklar için yapıldı, ikinci operasyon ise çene ve elmacık kemiklerine yönelik gerçekleşti. Kaza sonrası sol gözünü kaybetti ve yüzünde kalıcı izler oluştu. Yaklaşık bir ay yoğun bakımda kalan Bila, tedavi sonrası mesleğine döndü.

Sağlık durumu ve görünümündeki değişim

Fikret Bila’nın yüzündeki deformasyon ve sol gözünün kaybı, 1998’deki kazanın doğrudan sonucu. Kazada başını ön cama çarpması, alın bölgesinde kırıklara ve çökmelere neden oldu. Ameliyatlar sonrası sağlığına büyük ölçüde kavuştu, ancak yüz hatlarında ve sol gözünde kalıcı değişiklikler kaldı. Bila, bu süreçte tatilini yarıda keserek Makedonya’ya gittiği için kazanın talihsiz bir tesadüf olduğu belirtiliyor. Bugün, T24’teki yazıları ve televizyon programlarındaki yorumlarıyla aktif gazetecilik hayatını sürdürüyor. Kaza sonrası gösterdiği direnç, meslektaşları ve izleyiciler tarafından takdir ediliyor.