Son Mühür - Topluma mal olmuş ve hayatını kaybetmiş kişilerin yaşamlarını konu alan filmlerle tanınan Mustafa Uslu, geçen yıl Zeki Müren’in hayatını sinemaya aktaracağını açıklamıştı. Ancak Zeki Müren’in mirasını bağışladığı Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı, projeye itiraz ederek yargı yoluna başvurmuştu. Dava sürecinde Uslu, Zeki Müren projesi için hazırladığı tanıtım filmini çeşitli festivallerde gösterime sundu. Bunun üzerine mahkeme, tanıtım filminin gösterimine yasak getirdi.

Flaş bellek de alındı

Mahkeme kararı, yalnızca gösterim yasağı ile sınırlı kalmadı. Tanıtım filminin bulunduğu flaş belleğin mahkeme kasasında saklanmasına da hükmedildi. Ayrıca, davaya atanacak bilirkişinin filmin içeriğini inceleyerek Zeki Müren’in hayatını konu alıp almadığını tespit etmesi kararlaştırıldı.