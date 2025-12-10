Son Mühür- Küresel perakende sektörü, yükselen giderler ve değişen tüketici alışkanlıklarının etkisiyle kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Birçok ülkede bağımsız işletmeler faaliyetlerine son verirken, alışveriş merkezlerinde boşalan mağazalar dönüşümün en görünür yansımaları arasında bulunuyor. Yüksek kira ve işletme maliyetleri, e-ticaretin yarattığı yeni beklentiler ve fiziksel mağazalarda düşen kârlılık, büyük perakende gruplarını stratejik küçülmeye yöneltiyor.

CoreSight Research’ün 2025 verileri, küresel çapta mağaza kapanış planlarının bir önceki yıla göre yüzde 67 oranında arttığını ortaya koyuyor. Tüketicilerin markalardan uzaklaşmadığı, ancak alışveriş yöntemlerini hızla değiştirdiği bu dönemde yeni açılışlar ve kapanışlar arasındaki denge dikkat çekici biçimde bozulmuş durumda.

Inditex küresel mağaza ağını yeniden şekillendiriyor

Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho ve Lefties gibi markaların çatı şirketi Inditex de bu dönüşümden etkilenen büyük gruplar arasında yer alıyor. 97 ülkede faaliyet gösteren şirket, binlerce mağaza ve 214 çevrimiçi platformla geniş bir küresel operasyon yürütüyor.

2025’te 132 mağaza kapandı

Inditex’in 31 Ekim 2025 itibarıyla açıkladığı mali sonuçlar, yılın ilk on ayında toplam 132 mağazanın kapatıldığını ortaya koyuyor. Bu kapanışlarla birlikte şirketin mağaza sayısı 5.527’ye geriledi. Grup, bu adımı uzun vadeli verimlilik hedefleri ve daha sürdürülebilir bir kârlılık yapısı için attığını bildiriyor.

Yatırımlar devam ediyor: Modernizasyon ve yeniden konumlanma

Mağaza sayısındaki gerilemeye karşın Inditex, iki yıldır sürdürdüğü kapsamlı modernizasyon programını kararlılıkla sürdürüyor. Lojistik altyapının güçlendirilmesi, mevcut mağazaların yenilenmesi ve yoğun yaya trafiğine sahip stratejik lokasyonların tercih edilmesi bu programın temel başlıkları arasında yer alıyor. Şirket, her yıl yaklaşık 900 milyon avroluk yatırım planını uygulamaya devam ediyor.

Inditex CEO’su Oscar García Maceiras, yatırımcı sunumunda fiziksel ve dijital kanalların kusursuz biçimde entegre edildiğini, moda trendlerine hızlı uyum sağlanarak müşterilere daha çevik bir alışveriş deneyimi sunulduğunu vurguladı.

Markaların kapanış dengesi: Zara ve Massimo Dutti öne çıkıyor

2025 mali yılı verilerine göre kapanan mağaza sayıları şöyle sıralanıyor:

Zara: 60

Zara Home: 27

Pull&Bear: 12

Massimo Dutti: 23

Stradivarius: 6

Oysho: 18

Buna karşın Bershka ve Lefties mağaza ağını genişleten iki marka oldu; sırasıyla dört ve on yeni mağaza açarak büyümesini sürdürdü. Sektör kaynakları, Zara ve Massimo Dutti’nin kapanış sayılarının resmi verilerin ötesinde 100’ün üzerine çıktığı yönünde iddiaların bulunduğunu da aktarıyor.

Kapanışlara rağmen güçlü satış performansı

Mağaza ağındaki daralmaya rağmen Inditex’in finansal performansı yükselişini sürdürüyor. Şirketin toplam satışları yüzde 2,7 artışla 28,2 milyar avroya ulaştı. Fiziksel mağazalar ile çevrimiçi satışlardaki güçlü müşteri memnuniyeti, bu artışın temel unsurları arasında gösteriliyor.

Inditex Yatırımcı İlişkileri Direktörü Groka García-Tapia, mağaza ve çevrimiçi satışların uyum içinde yükseldiğini, şirketin genel performansının son derece olumlu seyrettiğini belirtti. Sonbahar/Kış koleksiyonunun satışları ise dördüncü çeyrek öncesi dönemde yüzde 10,6 oranında artış gösterdi.

Perakendenin yeni dengesi: Daha az mağaza, daha güçlü altyapı

Inditex’in uyguladığı strateji, küresel perakende sektörünün ilerleyen dönemde nasıl bir yola evrildiğini de gösteriyor. Daha sınırlı ama daha verimli mağaza ağı, gelişmiş dijital altyapı ve çok kanallı müşteri deneyimine odaklanan esnek bir yapı öne çıkıyor. Şirketin mağaza sayısını azaltmasına rağmen satışlarını artırabilmesi, modernizasyon ve dijital entegrasyon yatırımlarının etkisini açık biçimde ortaya koyuyor.

Bu tablo, küresel perakende sektöründe “daha az mağaza, daha yüksek performans” anlayışının giderek güçlendiğine işaret ediyor.