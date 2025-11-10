Son Mühür - İtalya’nın başkenti Roma’daki Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta, Roma 42. dakikada Lorenzo Pellegrini’nin penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, milli oyuncu Zeki Çelik’in 61. dakikada kaydettiği golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan maçta Lazio’yu konuk eden Inter, 3. dakikada Lautaro Martinez’in golüyle öne geçti. 62. dakikada Ange-Yoan Bonny ile farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, maçı 2-0 kazandı. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Inter’in ilk 11’inde sahaya çıktı. Bu sonuçla 24 puana ulaşan Inter, averaj farkıyla Roma’yı geride bırakarak ligin yeni lideri oldu.