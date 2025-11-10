Son Mühür- Bu yıl Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde karşı karşıya gelen Giannis Antetoukumpo ve Alperen Şengün kapışmasında gülen taraf Alperen olmuştu.

NBA'in MVP adayları arasında yer alan iki başarılı sporcu bu kez Milwaukee'nin ev sahipliği yapta karşı karşıya geldi.

İlk devre Bucks'ın, ikinci devre Rockets'in öne geçtiği karşılaşmada 40 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 23 sayı, 7 asist ve 11 ribaundla yıldızlaştı.

Kevin Durant'tan 31 sayı...



Kevin Durant'ın 31, Jabari Smith Jr.'ın 16 ve Amen Thompson'un 14 sayısı galibiyeti Houston'a getirdi.

Alperen Şengün'e karşı sahadan bir kez daha mağlup ayrılan Giannis karşılaşmayı 37 sayı, 3 asist ve 8 ribaundla tamamladı.



Giannis'e Ryan Rollins 19, Bobby Portis ve Kyle Kuzma 11'er sayıyla destek verdi.

Houston bu sonuçla bu sezonki altıncı galibiyetine uzanırken Bucks dördüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrılmak zorunda kaldı.