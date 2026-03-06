Son Mühür- NBA'de bu sezon ikinci kez katıldığı All Star etkinliğinin ardından eski formunu yakalamakta zorlandığı görülen Alperen Şengün, Golden State Warriors karşısında etkili bir oyun sergiledi.

37 dakika sahada kalan Alperen Şengün karşılaşmayı 17 sayı, 7 ribaund, 7 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

Başarılı sporcunun performansına gölge düşürense 5 top kaybı yapması oldu.

Reed Sheppard'dan 30 sayı...



Houston'un maçlarına ev sahipliği yapan Toyota Center'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekipte Reed Sheppard 30 sayı, 3 ribaund, 6 asist, Kevin Durant 23 sayı, 6 ribaund, 3 asist, 4 top çalma, 1 blok kaydederken Amen Thompson 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Bu sezonki 32. galibiyetini alan konuk Warriors'ta Brandin Podziemski, 26 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Podziemski ayrıca 9 ribaund ve 1 asistle galibiyette rol oynamayı başardı.



Konuk ekipte De'Anthony Melton 23, Al Horford 17 ve Gui Santos ise 14 sayıyla maçı tamamladı.

Houston, Golden State karşısında aldığı 115-113'lük mağlubiyetle Batı Konferansı'nda üçüncülüğü Timberwolves'a kaptırmaktan kurtulamadı.