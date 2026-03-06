Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında pazar ve pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Ligde 25. hafta heyecanı yarın başlayacak, 8 Mart Pazar ve 9 Mart Pazartesi günü yapılacak maçlarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce yarınki karşılaşmaların hakemlerini duyurmuştu. Federasyon bugün de hafta sonunda oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 25. haftada programı ve hakemleri
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalar ve bu mücadelelerde görev alacak hakemler şu şekilde açıklandı:
Yarın
16.00 RAMS Başakşehir - Göztepe: Yasin Kol
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Ozan Ergün
8 Mart Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
13.30 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.00 Fenerbahçe - Samsunspor: Oğuzhan Çakır
9 Mart Pazartesi
16.00 Eyüpspor - Kocaelispor: Gürcan Hasova
20.00 Kayserispor - Trabzonspor: Cihan Aydın
20.00 Corendon Alanyaspor - Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses