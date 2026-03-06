Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında pazar ve pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Ligde 25. hafta heyecanı yarın başlayacak, 8 Mart Pazar ve 9 Mart Pazartesi günü yapılacak maçlarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce yarınki karşılaşmaların hakemlerini duyurmuştu. Federasyon bugün de hafta sonunda oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 25. haftada programı ve hakemleri

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalar ve bu mücadelelerde görev alacak hakemler şu şekilde açıklandı:

Yarın

16.00 RAMS Başakşehir - Göztepe: Yasin Kol

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Ozan Ergün

8 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

13.30 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.00 Fenerbahçe - Samsunspor: Oğuzhan Çakır

9 Mart Pazartesi

16.00 Eyüpspor - Kocaelispor: Gürcan Hasova

20.00 Kayserispor - Trabzonspor: Cihan Aydın

20.00 Corendon Alanyaspor - Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses