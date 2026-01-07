Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Yalova merkezde Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bulunan SGK İl Müdürlüğü binasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emeklilik başvurusu reddedilen ve bu karara karşı açtığı davayı da kaybeden 57 yaşındaki H.H., kuruma gelerek avukat Zekeriya Polat ile görüşmek istedi. İki yaşında bir çocuk babası olan ve engelli kadrosunda görev yapan Polat'ın odasında görüşme yapan taraflar arasında tartışma çıktı.

Emeklilik reddinin ardından kanlı saldırı

Emeklilik şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle H.H.'nin başvurusu SGK tarafından reddedilmişti. Bunun üzerine kuruma dava açan H.H., bu davayı da kaybetti. Mahkeme sonucunda kendisine 40 bin TL tutarında vekalet ücreti ve dosya masrafı olarak tebligat gönderildi. Tebligatı alan H.H., durumu görüşmek üzere İl Müdürlüğü binasına geldi.

Avukat Polat'ın odasında yapılan görüşme sırasında taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede tırmandı. Sinirlerine hakim olamayan saldırgan, yanında bulundurduğu tabancayı çekerek Polat'a ateş açtı. Karın bölgesine isabet alan kurşunla ağır yaralanan 31 yaşındaki avukat kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine bina içerisinde büyük panik yaşandı. Kaçmaya çalışan bir personelin panikle düşerek yaralandığı öğrenildi.

Hastanede yapılan müdahaleler sonuç vermedi

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. O sırada kurumda bulunan jandarma ekipleri de olaya müdahale etti. Saldırganı yakalamaya çalışan güvenlik güçleri, kısa sürede H.H.'yi etkisiz hale getirdi. Tabancasını yere bırakan saldırgan, polis ekiplerine teslim oldu.

Ağır yaralanan Zekeriya Polat'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakınlardaki bir özel hastaneye kaldırılan Polat, acil serviste tedaviye alındı. Doktorlar Polat'ı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti ancak yaşanan ağır kan kaybı nedeniyle müdahaleler sonuç vermedi. Zekeriya Polat, hastanede hayatını kaybetti.

SGK'dan saldırıya kınama

Sosyal Güvenlik Kurumu, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. SGK'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında bugün saat 11.30 sıralarında, maluliyet talebinin reddi ve buna ilişkin yargı sürecini gerekçe göstererek kuruma gelen bir şahıs tarafından Kurum Avukatımız Zekeriya Polat'a yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiş ve maalesef çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Kurum personelimize yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; çalışma arkadaşımızın ailesine, yakınlarına ve tüm SGK camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Genç avukatın ardından büyük üzüntü

Henüz 31 yaşında olan ve iki yaşında bir evladı bulunan Zekeriya Polat'ın vefat haberi, mesai arkadaşları ve kentte derin üzüntüye neden oldu. Engelli kadrosunda görev yapan Polat'ın ani kaybı, hem hukuk camiasını hem de Yalova halkını derinden sarstı. Olayın ardından SGK binasında görev yapan personel arasında büyük bir şok yaşandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu binasında gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri SGK binasında detaylı çalışma yaptı. Gözaltına alınan şüpheli H.H.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Soruşturma kapsamında tanık ifadeleri alınırken, güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı.