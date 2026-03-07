Alınan karara göre İstanbul trafik düzenlemesi saat 14.00'ten itibaren başlayacak. Konuya ilişkin resmi açıklama bugün yayımlandı; sürücülerin güzergahlarını önceden planlaması tavsiye ediliyor.

Kapatılacak yollar ve etkilenen noktalar

Trafik kapatma kararı Beyoğlu'ndaki pek çok kilit noktayı kapsıyor. Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne araç geçişine izin verilmeyecek. Ensiz Sokak ile İlk Belediye Caddesi'nin kesiştiği nokta, Balo Sokak ile Turnacıbaşı Caddesi'nin buluştuğu kavşak da araç trafiğine kapanacak.

Bunların yanı sıra Sadri Alışık Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi hattı, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu ve Turnacıbaşı Caddesi de araçlara yasaklanacak bölgeler arasında. İstiklal Caddesi'ne yönelik erişim noktaları da tek tek kapatılıyor; Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak üzerinden İstiklal'e ulaşım mümkün olmayacak. Ayrıca Yeni Çarşı Caddesi-İstiklal Caddesi kavşağından akım verilmeyecek, Taksim Tünel girişinden de İstiklal'e geçişe olanak tanınmayacak. Tak-ı Zafer Caddesi de tüm gün boyunca trafiğe kapalı kalacak.

Alternatif güzergahlar hangileri?

İstanbul trafik alternatif yollar konusunda İstanbul Valiliği sürücülere dört seçenek sunuyor. İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-i Mebusan Caddesi bu süreçte trafiğin yönlendirileceği başlıca arterler olarak belirlendi.

Taksim ve çevresinden geçiş planlayanların söz konusu caddelere yönelmesi, trafik yoğunluğunu dengelemek açısından kritik önem taşıyor. Özellikle 8 Mart etkinlikleri boyunca yaya yoğunluğunun da ciddi biçimde artması bekleniyor.

Sürücüler ne yapmalı?

Yarın İstanbul Taksim bölgesine araçla gitmeyi planlayanların alternatif güzergahları önceden incelemesi gerekiyor. Toplu taşıma araçlarının bu süreçte çok daha pratik bir ulaşım seçeneği sunacağı açık. Metro, metrobüs ve vapur hatlarından yararlanmak hem zaman tasarrufu sağlayacak hem de tıkanıklığa takılma riskini ortadan kaldıracak.