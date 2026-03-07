Dünya genelinde beslenme uzmanlarının sık sık gündeme getirdiği kale, yani kıvırcık lahana, besin değeri açısından en güçlü sebzelerden biri olarak gösteriliyor. Uluslararası mutfaklarda artık sık kullanılan bu yeşil yapraklı sebze, Türkiye’de ise oldukça sınırlı bir tüketim oranına sahip.

Kale, birim kalori başına düşen vitamin ve mineral miktarı bakımından en zengin sebzeler arasında sayılıyor. Ancak Türkiye’deki geleneksel yemek alışkanlıkları ve pazardaki düşük talep nedeniyle üretimi yaygınlaşmış değil.

Yüksek besin değerine sahip olduğu belirtiliyor

Uluslararası gıda indekslerinde kale sebzesinin oldukça dikkat çekici bir besin profiline sahip olduğu belirtiliyor. Yapılan değerlendirmelere göre tek bir porsiyonunun günlük A, C ve K vitamini ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayabildiği ifade ediliyor.

Bununla birlikte bazı klinik çalışmalar, kalori başına içerdiği kalsiyum oranının sütten daha yüksek olabildiğini ortaya koyuyor. Sebzenin aynı zamanda magnezyum ve potasyum açısından da zengin olduğu aktarılıyor.

Araştırmalarda ayrıca kale içinde bulunan quercetin ve kaempferol gibi flavonollerin hücre sağlığını korumada önemli rol oynadığına dikkat çekiliyor. Bu maddelerin antioksidan özellik taşıdığı belirtiliyor.

Türkiye’de üretimi sınırlı kalıyor

Kale sebzesi Türkiye’de ise çok yaygın bir tarım ürünü sayılmıyor. Genellikle sınırlı sayıdaki butik üretim alanlarında yetiştirildiği ve çoğunlukla büyük şehirlerdeki özel market zincirlerinde satışa sunulduğu biliniyor.

Tarım uzmanları, Türkiye’nin iklim koşullarının bu sebzenin yetiştirilmesi için aslında oldukça uygun olduğunu söylüyor. Buna rağmen iç pazardaki düşük talep nedeniyle üretim alanlarının genişlemediği ifade ediliyor.

Talep düşük olduğu için yaygınlaşmıyor

Kale sebzesinin Türkiye’de daha fazla bilinmemesi tüketimi doğrudan etkiliyor. Geleneksel mutfakta pek yer almaması da pazardaki talebi sınırlı tutuyor.

Bu yüzden üreticiler geniş çaplı ekim yapmaya yanaşmıyor. Birçok üretici küçük alanlarda yetiştirmeyi tercih ediyor ve ürün daha çok belirli marketlerde satılabiliyor.