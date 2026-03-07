NOW ekranlarının 2026 sezonuna damgasını vurmaya hazırlanan Doktor: Başka Hayatta, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle televizyon gündeminin merkezine yerleşti. Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu'nun paylaştığı yapım, 8 Mart 2026 Pazar akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle ekrana geliyor. Yayın tarihinin Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelmesi de izleyiciler arasında anlamlı bir tesadüf olarak konuşuluyor.

Dizinin tanıtım fragmanlarının yayımlanmasının ardından sosyal medyada en çok merak edilen konulardan biri çekim lokasyonları oldu. Özellikle dizinin ana mekanı olan Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi'nin gerçekten var olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

Doktor Başka Hayatta nerede çekiliyor?

Doktor: Başka Hayatta dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Yapımı üstlenen DASS Yapım, hastane sahneleri dahil pek çok sekansı özel olarak tasarlanan mekanlarda ve şehrin farklı noktalarında hayata geçirdi. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç (Ketche) oturuyor; senaryoyu ise Pınar Bulut ve Onur Koralp birlikte kaleme aldı.

Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi gerçek mi?

Dizide olayların büyük bölümünün geçtiği Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi, tamamen kurgu bir mekân. Gerçek hayatta böyle bir hastane bulunmuyor. Ekranada görülen tüm hastane sahneleri, yapım ekibinin özenle hazırladığı set ortamında çekiliyor. Gerçekçi bir atmosfer yaratmak adına modern tıp donanımları ve ayrıntılı dekorlarla donatılan bu setler, izleyiciye hastane hissini eksiksiz aktarmayı hedefliyor.

Doktor Başka Hayatta'nın konusu ne?

Dizi, İtalyan yapımı "DOC – Nelle tue mani" adlı medikal dramadan uyarlama. Gerçek bir olaydan ilham alınarak hazırlanan özgün hikaye, Türk ekranlarına özgü bir kurguyla yeniden şekillendirildi.

Ana karakterimiz Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi'nin saygın baş şefi Prof. Dr. İnan Kural. Ağır bir silahlı saldırıdan canını kurtaran İnan Kural, ameliyat masasından kalktığında son 12 yılını komple unutmuş olarak uyanır. Kendisini tanımadığı ilişkiler, anlamlandıramadığı bağlar ve cevaplanmayı bekleyen onlarca soru kuşatmıştır. Hem meslek hayatını hem de özel dünyasını sıfırdan kurmak zorunda kalan karakter için asıl soru artık şudur: Kim olduğunu hatırlamak mı, yoksa kim olacağına karar vermek mi daha önemli?

Doktor Başka Hayatta oyuncuları

Dizinin başrollerini İbrahim Çelikkol (Prof. Dr. İnan Kural), Sıla Türkoğlu (Elif), Şebnem Hassanisoughi (Aylin) ve Bertan Asllani (Toprak) paylaşıyor. Geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Güven Murat Akpınar, Ferit Aktuğ, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı, Berk Özgür, Esra Akkaya, Merve Bulut, Aysun Demir, Özge Oneill Sarımola, Mert Yavuzcan ve İhsan İlhan da yer alıyor.

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982 Kocaeli doğumlu. Bir dönem profesyonel basketbol oynayan Çelikkol, oyunculuğa Osman Sınav ile tanışmasının ardından yöneldi. Gaddar, Bir Zamanlar Çukurova ve Kuş Uçuşu gibi yapımlarla tanınan oyuncu, bu dizide kariyerinin en zorlu rollerinden birini üstleniyor. Sıla Türkoğlu ise 18 Nisan 1999 İzmir doğumlu; Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, Doktor Başka Hayatta'da İnan Kural'ın hafızasını yeniden inşa etme sürecindeki en kritik isimlerden birini canlandırıyor.