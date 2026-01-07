Barry Pollack, Amerika'nın en saygın ceza avukatlarından biri olarak tanınıyor. Washington merkezli Harris St Laurent & Wechsler hukuk bürosunun ortağı olan Pollack, özellikle ABD hükümetinin ulusal güvenlik ve casusluk suçlamalarıyla açtığı davalarda üstlendiği savunmalarla biliniyor. Maduro'nun eşi Cilia Flores'i ise Houston merkezli eski Adalet Bakanlığı savcısı Mark Donnelly temsil edecek.

Barry Pollack kimdir?

Barry Pollack, Amerikan hukuk sisteminde imkansız görülen davaların avukatı olarak anılıyor. Washington merkezli kıdemli ceza avukatı olan Pollack, kariyerinin en büyük başarısını WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın on yılı aşkın süren hukuk mücadelesinde elde etti. ABD'nin iade taleplerine ve casusluk suçlamalarına karşı yürüttüğü stratejiyle Assange'ın 2024 yılında serbest kalmasını sağladı.

Pollack'ın kariyerinde Assange davası dışında da önemli başarılar bulunuyor. Anne ve babasını öldürmekle haksız yere suçlanan Martin Tankleff'in 17 yıl hapis yattıktan sonra beraat etmesini sağladı. Ayrıca Enron muhasebecisi Michael Krautz'un beraatini de üstlendi. Hukuk çevreleri Pollack'ı titiz ve derinlemesine düşünen bir avukat olarak tanımlıyor.

Maduro'nun savunma stratejisi

Barry Pollack, Maduro'nun ilk duruşmasında sert bir savunma stratejisi izledi. Mahkemede ABD güçlerinin Karakas'ta düzenlediği baskının ve müvekkilinin kaçırılmasının hukuka aykırı olduğunu savundu. Pollack, Maduro'nun egemen bir devletin başkanı olarak dokunulmazlığa sahip bulunduğunu ve şu anda savaş esiri statüsünde olduğunu mahkeme heyetine iletti.

Pollack'ın Maduro savunmasında da Assange davasındaki benzer taktikleri kullanması bekleniyor. Hükümetin yetki aşımı, uluslararası hukuka aykırılık ve hukuksuz delil toplama iddiaları üzerine kurulu bir savunma stratejisi öngörülüyor. Bu yaklaşım, davayı klasik bir ceza dosyasının ötesine taşıyarak küresel bir siyasi tartışma alanına dönüştürebilir.

Maduro'ya yöneltilen suçlamalar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, New York'taki federal mahkemede ağır suçlamalarla karşı karşıya. Maduro'ya uyuşturucu-terörizm komplosu, kokain ithalatı komplosu, makineli tüfek ve yıkıcı silah bulundurma suçlamaları yöneltildi. ABD hükümeti Maduro'yu narko-terörist ve meşruiyeti olmayan bir devlet başkanı olarak nitelendiriyor.

Maduro'yu ömür boyu hapis cezasına kadar varabilecek bir yargılama süreci bekliyor. ABD'nin 3 Ocak'ta Karakas'a düzenlediği operasyonla kaçırılan Maduro ve eşi, yoğun güvenlik önlemleri altında Manhattan'daki Wall Street Helikopter Pistine getirildi. New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından açılan dava kapsamında çift, federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldı.

Uluslararası yankılar

Maduro'nun New York'ta yargılanması ve Pollack gibi yüksek profilli bir avukatın dosyaya dahil olması, davayı dünya basınının odağına yerleştirdi. Uzmanlar, sürecin hem ABD iç politikasında hem de uluslararası arenada yakından izleneceğini belirtiyor. Dava, devlet dokunulmazlığı ve uluslararası hukuk tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Pollack'ın geçen Nisan ayında verdiği bir röportajda avukatlık mesleği hakkında söyledikleri, Maduro davasına da ışık tutuyor. Pollack, müvekkillerinin hayatlarındaki en büyük krizlerle karşı karşıya olduklarını ve onlara rehberlik etmenin son derece tatmin edici olduğunu söylemişti. Günün sonunda bu kişilerin artık yabancı değil, tanıdığı ve saygı duyduğu insanlar haline geldiğini belirtmişti.