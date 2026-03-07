Togg, mühendislik ekiplerinin kapsamlı yol testlerinden ve kullanıcı geri bildirimlerinden beslenerek hazırladığı bu güncel TruOS sürümünü devreye almaya hazırlanıyor. Uzaktan kurulum yöntemiyle yani herhangi bir servise gitmeye gerek kalmadan araçlara yüklenecek güncelleme, T10X'i hem daha hızlı hem de daha duyarlı bir platforma dönüştürecek.

Togg T10X TruOS güncellemesi ne zaman gelecek?

TruOS v2.2.10+ güncellemesi tüm araçlara aynı anda gönderilmeyecek. Togg, güncellemeyi araçların teslim tarihine göre sıraya koyarak kademeli bir dağıtım politikası izleyecek. Buna göre yeni TruOS yazılımı, önümüzdeki 3 ay içinde tüm T10X araçlarına aşamalı olarak tanımlanacak.

Güncelleme nereden, nasıl indirilir?

Togg T10X TruOS güncellemesi, araç ekranı üzerinden doğrudan indirilebilecek. Kullanıcıların servise gitmesine gerek yok; güncelleme OTA (Over-the-Air) yöntemiyle, yani kablosuz olarak doğrudan araca iletilecek. Tek yapılması gereken, güncellemenin araca tanımlanmasını beklemek. Tanımlama yapıldığında araç ekranında bildirim gelecek ve indirme işlemi başlatılabilecek.

Yeni güncellemeyle neler değişecek?

TruOS v2.2.10 güncellemesiyle birlikte T10X, görünür ve hissedilir bir dönüşüm geçirecek. Kullanıcı arayüzü baştan sona yenilenerek çok daha akıcı ve sezgisel bir yapıya kavuşacak. ADAS üzerinde yapılan iyileştirmeler sürücüye destek sistemlerini daha güvenilir ve tepkisel hale getirecek. Arka planda gerçekleştirilen performans optimizasyonlarıyla sistem daha kararlı ve verimli çalışırken kişiselleştirme seçenekleri de genişleyecek; böylece sürücüler aracı kendi tercihlerine göre daha özgürce yapılandırabilecek.

2026 Togg T10X fiyatları ne kadar?

Güncellemenin gündemin merkezine taşıdığı Togg T10X, 2026 yılında dört farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor. T10X V1 RWD Standart Menzil (314 km) 1.870.000 TL, T10X V1 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.180.000 TL, T10X V2 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.371.000 TL ve T10X V2 4More (4x4 – 523 km) ise 3.178.000 TL fiyat etiketiyle alıcılarla buluşuyor.