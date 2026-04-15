Yıllar önce müzik hayatına ara vererek, sinema dünyasına adım atan ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, şu sıralar sahnelerle yeniden buluşmanın heyecanını yaşıyor. Tam 17 yıl boyunca müzik hayatını askıya alarak uzak kaldığı dinleyicilerinin karşısına çıkma kararı alan usta isim Kırmızıgül, bu görkemli dönüşün aslında sanıldığı kadar kolay olmadığını ilk kez açıkladı. Kıbrıs'ta verdiği konserde kendisini izlemeye gelen izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan Mahsun Kırmızıgül, geçiş sürecinde yaşadığı sorunları samimiyetle tek tek anlattı. Kırmızıgül, yaşadığı zorlu günleri geride bıraktığını ve artık tamamen müziğine odaklandığını belirtti.

İLK GÜNLERDE YAŞADIĞI ZORLUKLARI AŞTI

Sahneye yeniden adım attığı ilk dönemlerde oldukça zorlandığını dile getiren usta sanatçı, uzun aranın getirdiği tutukluğu üzerinden tamamen attığını söyledi. Kıbrıs'taki performansında sesiyle adeta yıllara meydan okuyan Kırmızıgül, artık formuna kavuştuğunu ve şarkılarını büyük bir keyifle seslendirebildiğini ifade etti. Gece boyunca kendi efsaneleşmiş parçalarının yanı sıra Türk müzik tarihine kazınan unutulmaz eserleri de ustalıkla yorumlayan sanatçı, müzikseverlere adeta bir şölen sundu.

HAFTA SONLARI İÇİN BOŞ YER KALMADI

Sahnelere geri dönüşüyle birlikte hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Mahsun Kırmızıgül, müzik tutkunlarına konser müjdesi verdi. 17 yıllık boşlukta sesinin kapandığını fakat sahnelere geri döndükten sonra sesinin tamamen açıldığını hissettiğini belirten sanatçı, bu yılın sonuna kadar olan tüm hafta sonu programlarının dolu olduğunu duyurdu. Mahsun Kırmızıgül, önümüzdeki aylarda da yoğun bir konser temposuyla dinleyicileriyle buluşmaya devam edeceğini açıklayarak müzik dünyasındaki yerini yeniden sağlamlaştırdı.