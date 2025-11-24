Son Mühür- İngiliz Maliye Bakanı Rachel Reeves’in, Parlamento’da görüşülen “İngiliz Yetki Devri ve Topluluk Güçlendirme Yasası” kapsamında, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ile diğer yerel yöneticilere turist vergisi yetkisi verilmesi bekleniyor. Sadiq Khan ise uzun süredir bu konuda yetki devri talep ediyordu.

Londra için 240 milyon sterlinlik potansiyel

Yetkilerin devredilmesi halinde Londra’da uygulanacak turist vergisinin yıllık 240 milyon sterline kadar gelir getirebileceği ifade ediliyor. Bu rakamın, kentin turizm gelirlerine ciddi bir katkı sağlayacağı düşünülüyor.

İngiltere G7’de tek istisna konumunda

İngiltere, G7 ülkeleri arasında merkezi hükümetin yerel yönetimlerin turist vergisi uygulamasını engellediği tek ülke olarak öne çıkıyor. Buna karşın İskoçya ve Galler’de çeşitli turizm vergileri halihazırda uygulanıyor. İskoçya’da yerel yönetimler, konaklama faturalarının belirli bir yüzdesi üzerinden kendi vergilerini belirleyebiliyor. Galler’de ise 2026’dan itibaren ziyaretçilerden gecelik 1,30 sterlin alınması planlanıyor.

Dünyadaki uygulamalar

Birçok dünya şehrinde turist vergisi uzun süredir uygulanıyor. New York’ta konaklamalara yüzdelik vergi uygulanıyor ve şehir yılda 493 milyon sterlin gelir elde ediyor. Tokyo’da tüm rezervasyonlara sabit bir ücret yansıtılıyor ve bu sistem yalnızca 35 milyon sterlinlik gelir sağlıyor. Fransa ve İtalya’da ise vergi tutarı konaklama türüne, lokasyona ve yıldız derecesine göre değişiyor.

1 sterlinlik vergi 91 milyon sterlin getirebilir

2017’de yapılan bir araştırma, uluslararası ziyaretçilerin de dahil olduğu günlük 1 sterlinlik turist vergisinin 91 milyon sterline, yüzde 5’lik bir verginin ise 240 milyon sterline ulaşabileceğini ortaya koymuştu.

‘Detaylar netleşmeden yorum yapmayacağız’

Londra Belediye Başkanlığı, yetki devri önerisini memnuniyetle karşıladığını belirtirken, detaylar kesinleşmeden “spekülasyonlara” yorum yapmayacaklarını açıkladı. Belediye, somut hazırlıklar için merkezi hükümetin vereceği nihai kararı bekleyeceklerini vurguladı.