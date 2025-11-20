Türkiye genelinde artan gıda zehirlenmesi vakalarının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Çanakkale’deki oteller, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda eş zamanlı kontrol edildi.

Otel mutfaklarında kapsamlı inceleme

Denetimlerde, işletmelerin tüketime sundukları ürünlerde hammaddeden servise kadar tüm süreçlerden sorumlu oldukları hatırlatıldı. Kontrol görevlileri; mutfaklar, depolar, hazırlık bölümleri, soğuk hava üniteleri, ürünlerin son kullanma tarihleri ve personelin hijyen koşullarını yerinde inceledi.

Tüketici güvenliği için süreç devam edecek

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetimlerin kesintisiz sürdürüleceğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, tüketicilerin gıda ile ilgili her türlü şikâyet ve ihbarını 7/24 hizmet veren Alo 174 Gıda Hattı’na iletebileceği belirtildi.