Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yedikleri yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Neslinur Topal (18), tüm müdahalelere rağmen genç yaşta yaşamını yitirdi. Lise mezunu Topal'ın, geleceğini kurma hayaliyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlandığı öğrenildi. Trajik olayın ardından cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken, iki kardeşinin hastanedeki kritik tedavisi devam ediyor.

Tavuk yemeği sonrası fenalaşma ve hastane zinciri

Olay, önceki gün Ortaköy Mahallesi'ndeki Topal ailesinin evinde meydana geldi. Aile bireyleri, evde yedikleri tavuk yemeğinin ardından rahatsızlanmaya başladı. Zehirlenme şüphesiyle Neslinur Topal ve kardeşleri Furkan Topal (10) ile Ramazan Topal (12) hemen Fethiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Üç kardeşten durumu en ağır olan Neslinur Topal, vakit kaybetmeksizin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Ne yazık ki genç kız, aynı gün içerisinde yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki kardeşin ise, durumlarının ciddiyetini koruması üzerine önce Muğla'ya, ardından da İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği ve yoğun tedavilerinin burada sürdüğü bildirildi.

Valilikten çok yönlü soruşturma açıklaması

Muğla Valiliği, olayın hemen ardından yazılı bir açıklama yayımlayarak kamuoyunu bilgilendirdi. Açıklamada, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın zehirlenme şüphesi üzerine soruşturma başlattığı belirtildi. Valilik, zehirlenmenin kesin sebebinin, yapılan tetkik, analiz ve Adli Tıp raporları sonucunda, özellikle kimya ihtisas raporunun ardından netleşeceğini kaydetti.

Valilik, olayın aydınlatılması için İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin çok yönlü çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Kesin sonuç toksikolojik inceleme sonrası netleşecek

Neslinur Topal'ın cenazesi üzerinde yapılan otopsi işlemleri tamamlandı. İlk otopsi değerlendirmesinde, genç kızın iç organlarında gözle görülür herhangi bir bulguya veya değişime rastlanmadığı bilgisi verildi. Bu nedenle, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Topal'ın vücudundan alınan tüm örnekler toksikolojik ve histolojik incelemeye gönderildi. Yetkililer, şu an itibarıyla zehirlenmeye yol açan net bir madde tespitinin bulunmadığını, ancak dolaşan çeşitli iddiaların araştırıldığını ifade etti.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli de cenaze töreninde yaptığı açıklamada, "Elim bir olay sonucu genç kızımızı kaybettik. Çeşitli iddialar dolaşıyor ancak AFAD ekiplerinin ve savcılığın araştırmaları sürüyor. Kızımızın ölüm nedeni ile ilgili şu an net bir şey söylememiz mümkün değil," diyerek kesin yargılardan kaçınılması gerektiği mesajını verdi.

YKS hayalleri yarım kaldı, gözyaşları arasında defnedildi

Otopsi işlemlerinin ardından Neslinur Topal’ın naaşı, ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Ortaköy Mahallesi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ve Belediye Başkanı Akdenizli'nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze boyunca büyük üzüntü yaşayan anne Selimiye Topal ve baba Musa Topal, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Seydikemer Anadolu Lisesi'nden mezun olan ve üniversiteye hazırlanan Neslinur Topal'ın cenazesi, YKS hayalleri yarım kalmış bir şekilde, gözyaşları arasında Ortaköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Soruşturma, iki kardeşin hastanedeki durumları yakından takip edilirken titizlikle devam ediyor.