Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve bölge hayvancılığını desteklemek amacıyla kendi mülkiyetindeki tarım arazilerini üretime kazandırdı. Menteşe, Seydikemer, Milas ve Yatağan ilçelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında tritikale, arpa, yulaf, fiğ gibi tek yıllık yem bitkilerinin yanı sıra yonca gibi çok yıllık bitkiler yetiştirildi.

434 bin metrekarelik alanda üretim

Belediyeye ait toplam 434 bin metrekare tarım arazisinde gerçekleştirilen üretimin hasadı, balya ve dane yem olarak kooperatif ortaklarına dağıtıldı. Üretilen yemler, üreticilere ücretsiz ya da düşük maliyetle sağlanarak hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sunuldu.

Bozüyük’te tritikale ekimi

Yem desteği çalışmalarının son uygulaması Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesi’nde hayata geçirildi. Bölgede 30 bin metrekarelik alana tritikale ekimi yapıldı. Üretimin yeni sezonda kooperatif ortaklarına yem girdisi olarak değerlendirilmesi planlandı.

Kooperatiften iş birliği vurgusu

Bozüyük Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yöneticisi Vedat Karaman, Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen ortak çalışmanın üreticiler açısından önemli kazanımlar sağladığını ifade etti. Karaman, ekimden gübrelemeye, tohum temininden teknik desteğe kadar tüm sürecin belediye katkısıyla yürütüldüğünü belirterek, uygulamanın hayvancılıkla uğraşan üreticilerin maliyetlerini belirgin biçimde düşürdüğünü dile getirdi.

“Türkiye’de örnek bir model”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, kaba yem üretim projesinin Türkiye’de örnek bir model olduğunu belirtti. Kallem, belediyeye ait tarım arazilerinin kooperatifler ve birliklerle birlikte değerlendirildiğini, temel hedefin yüksek yem maliyetleri karşısında üreticiyi korumak ve verimliliği artırmak olduğunu kaydetti.

Başkan Aras: Üreticiye yatırım, geleceğe yatırımdır

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise projeye ilişkin değerlendirmesinde, üreticinin yanında duran politikaların Muğla’nın tarımsal geleceğini güçlendirdiğini belirtti. Aras, yem bitkisi üretimine dayalı bu modelin hem kooperatifleri hem de hayvancılıkla uğraşan üreticileri desteklediğini vurgulayarak tarımda dayanışma ve bilimsel üretim anlayışını büyütme kararlılığını ifade etti.