Son Mühür- “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Gazze konusunu bahane eden ve hükümeti hedef alan kesimlere yönelik sert eleştirilerde bulundu. Ünlü, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya “Şerefsizler, dinleyin!” notunu ekledi.

Selefiler ve hükümet eleştirileri

Haftalık sohbetlerinde güncel olaylara değinen Ünlü, son paylaşımında özellikle İzmir’deki bazı selefi grupları hedef aldı. Ünlü, videoda şu değerlendirmelerde bulundu: “İzmir’deki bazı selefiler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı çıkıyor. Gazze için sokağa çıkın demiyor, ama hükümeti eleştiriyorlar. 15 Temmuz’da darbe başarılı olsaydı, CIA, MOSSAD, Amerika, Yunanistan, İran Türkiye’yi işgal eder miydi? İşte selefilerin istediği bu.”

Geçmişteki olaylara gönderme

Ünlü, sözlerini geçmişteki olaylara atıfta bulunarak sürdürdü: “Siz sokağa çıktınız mı? Selefilerden, IŞİD’den, El-Kaide’den kim çıktı? Müslümanlar, cemaatler ve Hz. Muhammed Efendi’nin müritleri ortaya çıktı. Suriye ve Irak’ta ehl-i sünneti hedef aldınız, birçok insanı katlettiniz. Şimdi çıkıp Cumhurbaşkanımıza iftira ederek ‘biz Gazzeciyiz’ demek doğru değil. Gazze derdiniz yok, amaç hükümet düşmanlığı.”

Terörizm eleştirisi

Ünlü, açıklamasını terörizm vurgusuyla noktaladı: “Bunların hepsi terörist. Asker ve polisi öldürmeyi bilirler.”