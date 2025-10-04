Son Mühür- İsrail tarafından uluslararası sularda durdurulup gözaltına alınan Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Uçakta yer alan 137 eylemciden 36’sı Türk vatandaşı olarak kaydedildi.

Gözaltı sonrası sınır dışı edildiler

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 47 gemilik bir filo ile yola çıkan ve günlerce İsrail ablukasını delmeye çalışan aktivistler, uluslararası sularda İsrail donanması tarafından durduruldu. Gözaltına alınan 400’ü aşkın eylemciden 137’si, sınır dışı edilerek Türkiye’ye gönderildi.

THY uçağıyla İstanbul’a varış

İsrail’in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı’ndan havalanan Türk Hava Yolları uçağı, saat 15.50’de İstanbul Havalimanı’na indi. Uçakta, 36 Türk vatandaşı ve 23 Malezyalı dahil olmak üzere toplam 137 aktivist yer aldı.

İstanbul’da karşılama

Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılandı. Yetkililer, aktivistlerin güvenli bir şekilde yurda dönmesinin önemine dikkat çekti.