Son Mühür- CHP İstanbul'da kayyum Gürsel Tekin'in polis eşliğinde İstanbul il binasına girişinin ardından CHP Genel Merkezi'nde kurultay iptal davası sonrası için verilken alarm yerini sakinliğe bıraktı.

Ankara 42.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 24 Ekim Cuma günü saat 10.00'a ertelediği davayı değerlendiren siyaset bilimci yazar Gürbüz Evren ise çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıyarak, Kemal Kılıçdaroğlu kamuoyundaki algının aksine mutlak butlan kararı çıksa bile kabul etmeyecekti dedi.



Çok önemli bir ayrıntı var...



''Mahkeme’nin CHP Kurultay davasını erteleme kararında çok önemli bir ayrıntı var.'' diyen Gürbüz Evren,

''Mahkeme 24 Ekim’deki duruşma öncesi CHP’nin delege listesini ve ayrıntılarını istedi. Bunun anlamı şudur, Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği kurultayda ve Nisan 2025’de yapılan kurultayda aynı delegeler oy kullandı. Bu delegeler 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultayda da oy kullanacak.

Bu delegasyonun iradesi sakatlanmıştır savını dikkate alan Mahkeme aynı delegelerle yapılacak tüm kurultayları geçersiz sayabilirim mesajı veriyor.

Bu durumda CHP’nin, 8 Kasım’da yapacağı olağan kurultayı bekleme ihtimali büyüdü. Çünkü 24 Ekim’de çıkacak kararın 15 gün sonra yapılacak olağan Kurultayı etkilemeyeceği anlaşılıyor.'' hatırlatmasında bulundu.



Ankara'da milletvekilinin evinde görüşecekler...



''Zaten bugün mutlak butlan çıksaydı bile Kılıçdaroğlu ters köşe yapıp, kabul etmeyeceğini duyuyorduk.'' diyen Gürbüz Evren,

''Bu hafta, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’da bir milletvekilinin evinde görüşecekler.

Bu sorunun CHP için hayırlı bir şekilde çözüleceği anlaşılıyor.'' değerlendirmesinde bulundu