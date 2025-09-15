Bolu’nun en önemli içme suyu kaynağı olan Gölköy Baraj Gölü’nde su seviyesi kritik düzeye indi. Yılın ilk aylarında yüzde 100 doluluk oranına ulaşan baraj, kuraklık ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle eylül ayı itibarıyla yüzde 22’ye geriledi.

Dere yatakları kurudu

Kent merkezine 13 kilometre mesafede bulunan baraj gölünü besleyen Mudurnu Deresi, uzun süredir devam eden sıcak ve kurak hava nedeniyle tamamen kurudu. Abant Deresi’nden ise göle sadece sınırlı miktarda su girişi sağlanabiliyor. Uzmanlar, yağışların yetersizliği nedeniyle göldeki seviyenin hızla düştüğünü belirtiyor.

Ağustosta yüzde 28, eylülde yüzde 22

Yetkililerin paylaştığı verilere göre, Gölköy Barajı’ndaki doluluk oranı ağustos ayında yüzde 28 olarak ölçülürken, eylül itibarıyla bu oran yüzde 22’ye kadar indi. Bu seviyenin kentin yaklaşık üç aylık içme suyu ihtiyacını karşılamaya yetecek düzeyde olduğu ifade ediliyor.

Vatandaşlara tasarruf çağrısı

Bolu Belediyesi ve ilgili kurumların, olası su sıkıntılarına karşı vatandaşları su tasarrufu yapmaya davet etmesi bekleniyor. Uzmanlar, yağışların kısa vadede yetersiz kalması halinde barajdaki mevcut su rezervinin kritik eşiğin altına inebileceği uyarısında bulunuyor.