Son Mühür- 49 yaşındaki Zara, kilo aldığı dönemde yapılan yorumların kendisini sürece ittiğini söylemiş ve herhangi bir tıbbi müdahale olmadan kilo verdiğini vurgulamıştı. Sanatçı, bu dönemi anlatırken şu ifadeleri kullanmıştı:



“Yağlarımla önce savaştım, farklı sporlar denedim, onlarca diyet uyguladım. ‘Zara kilo almış, Zeyna’ya dönmüş’ yorumlarını duydukça daha çok uğraştım. En sonunda yoruldum.”

“Metabolizmamı değiştirmeyi öğrendim”

Zara, yıllarca yanlış beslenme tercihlerinin etkisiyle kilolarını biriktirdiğini fark ettiğini belirterek, 90 gün önce uyguladığı yeni metodun hayatında bir dönüm noktası olduğunu ifade etmişti. Sanatçı, sürecin tamamen beslenme alışkanlıklarını değiştirmeye dayandığını söylemişti.

Mersin konseri öncesi kulis pozları

Ünlü şarkıcı, önceki akşam Mersin’de vereceği konser öncesi kuliste çekilen fotoğraflarını Instagram’da takipçileriyle paylaştı. Göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede büyük ilgi gördü. Bazı takipçileri paylaşıma, “Bu gerçekten o mu?” yorumunu yaptı.