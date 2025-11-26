Son Mühür- Ünlü sanatçı Zara, son dönemde uyguladığı sıkı diyetle 16 kilo vererek büyük bir değişim göstermiş, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Estetik operasyonlarla da konuşulan Zara, bu kez yaptığı esprili açıklamayla gündeme geldi.

Tuncer’in sözlerine yanıt verdi

Mahmut Tuncer’in, “Hayatım film olursa beni Serenay Sarıkaya canlandırsın” sözleri magazin dünyasında çok konuşulmuştu. Gündemde yer eden bu açıklamanın ardından Zara’ya da aynı soru yöneltildi.

“Beni Kıvanç Tatlıtuğ oynamalı”

Zara, kendisini hangi oyuncunun canlandırmasını istediği sorusuna beklenmedik bir yanıt vererek tercihini erkek oyuncudan yana kullandı. Güzel sanatçı, “Tabii ki Türkiye'nin en yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ beni oynamalı!” dedi.

Sosyal medyada gündem oldu

Zara’nın bu açıklaması kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında viral oldu. Şarkıcının mizahi çıkışı, hayranlarından yoğun yorum aldı.