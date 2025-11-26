Son Mühür- Göksel, 55’inci yaşını Etiler’de bir mekânda ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Doğum günü sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, “Genelde doğum günlerimde depresyona girerim ama bugün çok mutlu uyandım” diyerek bu yılki ruh halinin farklı olduğunu söyledi.

“Genç görünümün sırrı spor ve beslenme”

Zarif sahne tarzı ve enerjisiyle dikkat çeken Göksel, genç görünümünün merak edilmesi üzerine yaptığı açıklamada, “Ailemde de herkes genç görünüyor. Spor yapıyorum, beslenmeme dikkat ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkan Şoray benzetmesi gündem olmuştu

Son dönemde yüz hatlarındaki değişim nedeniyle Türkan Şoray’a benzetilen sanatçı, estetik iddiaları hakkında da konuştu. Göksel, yüzünde estetik olmadığını vurgularken, estetik işlemlere karşı olmadığını da belirtti.