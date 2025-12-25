Yeni yılda geçerli olacak ücretin belirlenmesi, sadece asgari ücretlileri değil, sosyal güvenlik ödemelerinden kıdem tazminatı tavanına kadar birçok ekonomik parametreyi de doğrudan etkiliyor. Enflasyon verileri ve geçim endeksleri dikkate alınarak yapılan artış sonrası, işveren maliyetleri ve net ücret dengesi de yeniden şekillendi. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte gözler, 2026'nın ilk maaş ödemelerine çevrildi.

2026 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

Komisyon toplantılarının ardından yapılan resmi açıklamaya göre, 2026 yılında uygulanacak net asgari ücret tutarı 28 bin 75 Lira 50 Kuruş olarak belirlendi. Yapılan bu düzenleme ile asgari ücrete yüzde 27 oranında bir artış yapıldı.

Yeni rakamların işverene maliyeti de netlik kazandı. Açıklanan verilere göre, bir asgari ücretli çalışanın işverene toplam maliyeti 38 bin 892 TL seviyesine ulaştı. Bu rakam, brüt ücretin yanı sıra sigorta primleri ve işsizlik sigortası işveren payını da kapsıyor.

Zamlı Maaşlar Ne Zaman Ödenecek?

2026 yılı için belirlenen yeni asgari ücret tarifesi, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Çalışanlar, Ocak ayındaki çalışmalarının karşılığı olan zamlı maaşlarını, ödeme takvimlerine göre Şubat ayı başında alacaklar.

Kamuoyunda "Ocak maaşı" olarak bilinen ve çalışma dönemi 1-31 Ocak tarihlerini kapsayan ücretler, ayın tamamlanmasının ardından hesaplara yatırılıyor. Dolayısıyla milyonlarca asgari ücretli, 28 bin 75 liralık yeni maaşlarını Şubat ayının ilk haftalarında tahsil edecek.