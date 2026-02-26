Acı haberi Türkiye Ragbi Federasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Federasyonun paylaşımında, milli sporcunun azmi ve mücadeleci karakterinin her zaman hatırlanacağı vurgulandı. Genç yaşta gelen bu kayıp, ragbi ve softbol camiasında derin bir üzüntü yarattı. Peki Sevdenur Gülçiçek kimdir, hastalığı neydi? İşte detaylar...

Sevdenur Gülçiçek neden öldü?

Sevdenur Gülçiçek, henüz çocuk yaşta kaburgasında ortaya çıkan kanser teşhisiyle zorlu bir yaşam mücadelesine başladı. Tedavi sürecinde büyük bir azim gösteren genç sporcu, hastalığı iki kez yenmeyi başardı. Ancak son dönemde yeniden nükseden kanser, bu kez amansız seyretti. Tüm müdahalelere rağmen hastalığa yenik düşen Gülçiçek, 26 Şubat 2026 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Cenazesi bugün öğle namazının ardından memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Acıklı köyünde toprağa verildi.

Sevdenur Gülçiçek kimdir?

Sevdenur Gülçiçek, Samsun'un Çarşamba ilçesinde dünyaya geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde öğrenim görüyordu. Spor kariyerine ragbi branşıyla adım atan Gülçiçek, ardından beyzbol ve softbola yöneldi. Kanseri iki kez yendikten sonra sahalara dönen genç sporcu, bu branşlarda elde ettiği Türkiye şampiyonlukları ile adını altın harflerle spor tarihine yazdırdı. Altı kez milli takım forması giyen Gülçiçek, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Sahada gösterdiği disiplin, takım ruhu ve mücadeleci yapısıyla antrenörleri ve takım arkadaşları tarafından büyük takdir gören genç sporcu, aynı zamanda birçok kişiye ilham kaynağı oldu.