Son dönemde evlerde hızla yayılan yeni nesil pişirme cihazları ile rezistanslı elektrikli ısıtıcılar, enerji tüketiminde ciddi artışa yol açıyor. Uzmanların yaptığı incelemelere göre, temel tüketimin dışında bu cihazların kontrolsüz kullanımı aylık faturayı yüzde 100 oranında artırabiliyor.

Enerji piyasalarındaki maliyet artışlarıyla birlikte ev aletlerinin tüketim kapasiteleri daha yakından incelenmeye başlandı. Özellikle son yıllarda mutfakların vazgeçilmezi haline gelen Airfryer cihazı, pratikliği nedeniyle sık tercih ediliyor. Ancak işin bir de görünmeyen tarafı var.

Kullanım sıklığı maliyeti belirliyor

Uzmanlar, airfryer cihazlarının ortalama 1500W ile 2200W arasında güç çektiğini belirtiyor. Normal şartlarda fırına göre daha kısa sürede pişirme sağlıyor. Fakat gün içinde defalarca çalıştırıldığında toplam enerji tüketimi artıyor. Hızlı ve pratik olması, cihazın daha sık kullanılmasına neden oluyor.

Benzer şekilde kış aylarında destek amacıyla kullanılan rezistanslı elektrikli ısıtıcılar da faturadaki artışın başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Termostat özelliği bulunmayan portatif ısıtıcılar ise sayaçları en hızlı döndüren cihazlar arasında gösteriliyor.

Kurutma makineleri ilk sırada

Enerji verimliliği uzmanlarına göre eski nesil kurutma makineleri yüksek tüketimleriyle dikkat çekiyor. Özellikle filtre bakımı yapılmayan cihazlar daha fazla güç harcıyor. Hava akışı engellendiğinde motor zorlanıyor ve bu durum doğrudan elektrik tüketimine yansıyor.

Yapılan değerlendirmelerde, bir evin temel enerji ihtiyacına ek olarak bu cihazların kontrolsüz çalıştırılması aylık bedeli iki katına çıkarabiliyor. Uzmanlar bunun gözardı edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Bu saatlere dikkat edilmesi gerekiyor

Üç zamanlı tarifeye sahip abonelerin, yüksek enerji tüketen çamaşır ve kurutma makinelerini gece saatlerinde çalıştırmasının maliyeti düşürdüğü belirtiliyor. Tarifeli kullanımın önemine vurgu yapılıyor.

Ayrıca kullanılmayan ancak fişe takılı bırakılan cihazların oluşturduğu stand-by akımının toplam faturanın yaklaşık yüzde 10’una ulaşabildiği ifade ediliyor. Bu pasif tüketim çoğu zaman farkedilmiyor.

Uzmanlar, cihaz satın alırken sadece fiyat etiketine bakılmaması gerektiğini hatırlatıyor. Enerji sınıfı A+++ olan ürünlerin ve anlık çekilen Watt değerinin uzun vadede aile bütçesi açısından kritik olduğu belirtiliyor.

Evlerdeki konfor arttı belki ama tüketim alışkanlıkları değişmezse faturaların da artmaya devam edeceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, küçük önlemlerle ciddi tasarruf sağlanabileceğini vurguluyor.