Dijital aboneler, sosyal medya üzerinden "Eşref Rüya neden yok?" ve "Yeni bölüm ne zaman yüklenecek?" sorularıyla platformu mesaj yağmuruna tuttu.

Dizinin sadık takipçileri, televizyon yayınını kaçırdıkları veya reklamsız izlemek istedikleri için Amazon Prime Video'yu tercih ediyor. Normal şartlarda televizyon yayınının hemen ardından platforma eklenen bölümlerin bu hafta gecikmesi, teknik bir arıza ihtimalini akıllara getirdi. Ancak ortaya çıkan bilgiler, durumun teknik bir sorundan ziyade yayın stratejisiyle ilgili olduğunu gösteriyor. İzleyicilerin merakla beklediği dijital yayın saati belirsizliğini korurken, konuyla ilgili resmi kanallardan beklenen açıklama geldi.

Amazon Prime Video Yayın Planlaması

Eşref Rüya'nın 27. bölümünün dijital platformda yer almaması, yapımcı şirket ile Amazon Prime Video arasındaki yayın politikası anlaşmalarına dayanıyor. Edinilen bilgilere göre, yaşanan gecikme anlık bir teknik arızadan kaynaklanmıyor. Platform ve yapımcı arasında belirlenen yeni yayın planlaması çerçevesinde bölümün yükleme takviminde değişikliğe gidildiği tahmin ediliyor.

Henüz 27. bölümün ne zaman erişime açılacağına dair net bir saat veya tarih bilgisi paylaşılmadı. Dizinin YouTube kanalında ise sadece kısa kesitler ve özet videoların yer alması, tam bölümü izlemek isteyen kitleyi tek resmi mecra olan Amazon Prime Video'dan gelecek habere odakladı.

27. Bölümde Neler Yaşandı?

Dijital platformda yaşanan krizin gölgesinde kalan 27. bölümde nefes kesen anlar yaşandı. Eşref Tek, otelini Kadir'den geri aldıktan sonra bu kez eski evini geri kazanmak için büyük bir operasyon başlattı. Bu hamle, "Yetimler" grubunda büyük bir çatlağa yol açarken, grup içi dengeler altüst oldu. Bölümün en sarsıcı sahnesi ise finalde gerçekleşti. Nisan, Eşref'e olan aşkını haykırdığı otel konseri sırasında kurşunların hedefi oldu. Eşref'in kollarında kanlar içinde kalan Nisan'ın akıbeti, izleyicileri büyük bir merak içinde bıraktı. Ayrıca yoğun bakımdaki Kadir'e ait kamera kayıtlarının ortaya çıkması ve Çiğdem'in Eşref'e silah doğrultması, dizideki gerilimi zirveye taşıdı.