Sibirya kökenli soğuk havanın Marmara Bölgesi'ni etkisi altına almasıyla birlikte Gebze kar tatili olup olmayacağı merak konusu oldu. Özellikle sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanma tehlikesi, servis araçlarıyla okula giden öğrencilerin güvenliği açısından velileri tedirgin ediyor. Peki 27 Şubat Cuma Gebze'de kar tatili var mı? İşte son gelişmeler...

Gebze'de 27 Şubat kar tatili var mı?

26 Şubat itibarıyla Kocaeli Valiliği tarafından Gebze'de 27 Şubat Cuma günü okulların tatil edileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Mevcut bilgilere göre eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor. Ancak hava koşullarının anlık değişkenlik gösterebilmesi nedeniyle gece geç saatlerde ya da sabah erken saatlerde yeni bir karar gündeme gelebilir. Bu nedenle velilerin ve öğrencilerin Kocaeli Valiliği'nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.

Gebze'de hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre Kocaeli genelinde sağanak yağış uyarısı bulunuyor. Gebze'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülürken, ilçe merkezinde yoğun bir kar birikimi beklenmemesi dikkat çekiyor. Bununla birlikte gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hızla düşmesi, buzlanma ve don riskini beraberinde getiriyor. Özellikle Kartepe, Başiskele ve Kandıra çevresinde bu risk daha yüksek seyrederken, Gebze'nin düşük rakımlı coğrafi yapısı nedeniyle ulaşımı durduracak seviyede kar yağışı öngörülmüyor.

Kar tatili kararı nasıl alınıyor?

Kocaeli'de kar tatili kararı il bazında Kocaeli Valiliği tarafından, ilçe bazında ise kaymakamlıklar tarafından alınabiliyor. Meteoroloji'den gelen güncel veriler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri ve sahadaki ulaşım koşulları birlikte ele alınarak nihai karar oluşturuluyor. Tatil kararları genellikle gece yarısından sonra veya sabahın çok erken saatlerinde netleşiyor. Bu nedenle Gebze kar tatili haberini bekleyen aileler, Cuma sabahı erken saatlerde resmi duyuruları kontrol etmeli. Herhangi bir karar alınması halinde Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kamuoyuna bilgi verilecek.