İslam dininde oruç tutmanın yasak veya mekruh sayıldığı belirli günler bulunuyor. Ancak çarşamba günü bu günlerin hiçbirinin kapsamına girmiyor. Peki nafile oruç hangi günlerde tutulabilir, hangi günlerde tutulmaz? İşte detaylar...

Çarşamba günü oruç tutmak caiz mi?

İslam alimleri çarşamba günü nafile oruç tutmanın herhangi bir sakıncası olmadığı konusunda görüş birliği içinde. Çarşamba, oruç tutulması yasaklanan veya mekruh sayılan günler arasında yer almıyor. Dolayısıyla kişi dilerse çarşamba günü rahatlıkla nafile oruç tutabilir. Hz. Peygamber (s.a.v.) özellikle pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmayı tavsiye etmiş olsa da bu durum diğer günlerde oruç tutmaya engel teşkil etmiyor. Çarşamba da dahil olmak üzere haftanın yasaklanmamış tüm günlerinde nafile oruç tutmak caiz ve sevabı büyük bir ibadet olarak kabul ediliyor.

Oruç tutulması yasak ve mekruh olan günler hangileri?

İslam fıkhına göre Ramazan Bayramı'nın birinci günü ve Kurban Bayramı'nın dört gününde oruç tutmamak gerekir. Bu günlerde kesinlikle oruç tutulmaması gerekiyor. Bunun dışında bazı günlerde nafile oruç tutmak ise tenzihen mekruh sayılıyor. Tek başına cuma günü nafile oruç tutmak mekruh kabul ediliyor çünkü cuma Müslümanların bayram günü olarak nitelendiriliyor. Benzer şekilde yalnızca cumartesi günü nafile oruç tutmak da Yahudilerin özel gününe benzememek adına mekruh görülüyor. Ancak cuma veya cumartesiyi bir önceki ya da sonraki güne ekleyerek tutmak bu mekruhluğu ortadan kaldırıyor. Ayrıca aşure günü tek başına oruçlu olmak da mekruh sayılıyor; bir gün öncesini veya sonrasını eklemek tavsiye ediliyor.

Nafile oruç tutmanın en faziletli günleri hangileri?

Hz. Peygamber'in sünneti doğrultusunda nafile oruç tutmak için en faziletli günler pazartesi ve perşembe olarak biliniyor. Bunun yanı sıra her ayın 13, 14 ve 15. günleri yani eyyam-ı bıyz günlerinde oruç tutmak da sünnet kabul ediliyor. Şevval ayında altı gün, Arefe günü, Muharrem ayı ve Şaban ayının büyük bölümünde oruç tutmak da faziletli ibadetler arasında yer alıyor.