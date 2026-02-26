Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde gece saatlerinde sıcaklığın sıfıra yaklaşması ve buzlanma tehlikesi, 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak konusu haline getirdi. Peki Silivri kar tatili kararı açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

Silivri'de 27 Şubat kar tatili var mı?

26 Şubat itibarıyla Silivri'de 27 Şubat Cuma günü için resmi bir kar tatili kararı henüz açıklanmadı. İstanbul Valiliği, hava koşullarını anlık olarak takip ettiğini belirtirken, olası bir tatil kararının resmi kanallardan kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Bu nedenle velilerin ve öğrencilerin Valilik ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarını ve internet sitelerini yakından izlemesi büyük önem taşıyor.

Meteoroloji ve AKOM'dan Silivri için kritik uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Silivri de dahil olmak üzere İstanbul'un batı ilçelerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde hafif kar bekleniyor. AKOM ise Sibirya kökenli soğuk hava dalgasına dikkat çekerek kent genelinde sıcaklıkların 5 derece civarına gerileyeceğini ve kış değerlerine yaklaşacağını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Sarıyer, Beykoz ve Şile gibi ilçelerde zaman zaman karla karışık yağmur görülebilecek. Yüksek kesimlerde hafif kar geçişleri de ihtimaller arasında yer alıyor.

Kar tatili kararı nasıl ve ne zaman açıklanıyor?

İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair nihai karar İstanbul Valiliği tarafından veriliyor. Meteoroloji'den gelen anlık veriler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla yapılan değerlendirmeler sonucunda kararın genellikle gece yarısı ya da sabahın erken saatlerinde netleştiği biliniyor. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımın ciddi şekilde aksaması gibi durumlar eğitime ara verilmesinin temel gerekçeleri arasında yer alıyor.

Ancak yalnızca karla karışık yağmur ya da hafif kar beklentisi her zaman tatil anlamına gelmiyor. Bu nedenle Silivri kar tatili kararının gece ve sabah erken saatlerdeki değerlendirmelere bağlı olarak netleşmesi bekleniyor. Öğrenci ve velilerin resmi kurumların duyurularını takip etmesi öneriliyor.