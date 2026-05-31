Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Planlama Ajansı (İZPA), gelecek sorunun etrafında şekillenen radikal bir projeyle kentin geleceğini bugünden masaya yatırıyor. “İki Çizgi Arasında: Geleceğin İzmir’ine Bugünden Bir Bakış” sergisi, 5 Haziran’da Kültürpark Atlas Pavyonu’nda kapılarını açarak İzmirlileri 2074 yılına götürecek.

Sıradan bir sergi değil bu. Ziyaretçiyi pasif bir izleyici olmaktan çıkarıp, geleceği inşa eden birer aktöre dönüştürmeyi hedefleyen katılımcı bir deneyim alanı.

Geleceği hayal etmek, aslında bugünün sorunlarına cesurca bakabilmektir. İZPA, tam olarak bu felsefeyle hareket ediyor. Sanat, planlama, teknoloji ve ekolojiyi aynı potada eriten bu kapsamlı çalışma, 5 Temmuz’a kadar gezilebilecek. Zaman daralıyor. Randevunuzu şimdiden ayarlayın.

2074'ün resmi verilerle değil vatandaşın hikayesiyle çizilecek

Bu sergide sadece uzmanların hazırladığı haritalar ya da soğuk istatistikler yer almıyor. Kurulacak dijital ve fiziksel platformlar sayesinde İzmirliler, kendi hikayelerini, verilerini ve şehre dair çılgın fikirlerini doğrudan sisteme aktaracak. Halkın sesi serginin omurgasını oluşturuyor.

Ekipler, toplanan bu kolektif hafızayı kapalı kapılar ardında tutmayacak. Sergiden elde edilecek tüm fikirler, ilerleyen süreçte kentin uzun vadeli planlama vizyonuna yön verecek açık bir arşive dönüşecek. Yani bugün sergide paylaştığınız bir hayal, yarının İzmir’inde gerçeğe dönüşebilir. Kurumsal akıl, kolektif zekayla birleşiyor.

Cumartesi günleri Kültürpark çocukların gelecek laboratuvarı

Gelecek en çok onların hakkı. Proje, yarının asıl sahiplerini de unutmadı. Sergi alanında, çocukların kent yönetimi ve tasarımı üzerine demokratik bir ortamda fikir üretebilecekleri çok özel bir bölüm yer alıyor.

İzmir Başka Bir Okul Mümkün Kooperatifi, bu alan için çocukların dünyasına hitap eden dinamik içerikler hazırladı. Her cumartesi günü düzenlenecek bilim odaklı gösteriler ve yaratıcı atölyelerle minik İzmirliler kentin yarınını kendi elleriyle çizecek. Meraklı zihinler iş başına geçiyor.

Gelecek senaryoları bu kürsüde çarpışacak

Sergi süresince Atlas Pavyonu, sadece bir sergileme alanı değil, aynı zamanda hararetli tartışmaların yaşanacağı canlı bir kürsü işlevi görecek. Farklı disiplinlerden kent aktörleri, bilim insanları ve sosyologlar düzenlenecek söyleşilerde bir araya gelecek.

Ekolojik krizlerden teknolojik dönüşümlere, toplumsal değişimlerden yaratıcı üretim modellerine kadar birçok başlıkta İzmir için alternatif gelecek senaryoları tartışılacak. Merak duyan herkes için kapılar sonuna kadar açık. Sergi, hafta içi 10.00-17.30, hafta sonu ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.