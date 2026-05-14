Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurunda yaşanan değişimler ve art arda yapılan ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu nedenle vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki güncel rakamları yakından takip ederek “İzmir'de benzin litre fiyatı bugün kaç TL oldu?”, “İzmir'de motorine zam geldi mi?” ve “İzmir'de akaryakıtta son fiyatlar ne durumda?” sorularının yanıtını araştırıyor.

Benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş tutarında zam yapıldı.

İzmir akaryakıt fiyatları 14 Mayıs 2026

Benzin litre fiyatı: 66.19 TL

Motorin litre fiyatı: 68.78 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL

Diğer şehirlerdeki fiyatlar

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 64.95 TL

Motorin litre fiyatı: 67.40 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 64.80 TL

Motorin litre fiyatı: 67.25 TL

LPG litre fiyatı: 33.29 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 65.91 TL

Motorin litre fiyatı: 68.51 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL