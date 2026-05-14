Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 14 Mayıs tarihli tahminlerine göre, Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri ile Van, Hakkâri ve Şırnak dışında ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İç ve batı bölgelerde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece düşmesi beklenirken, doğu illerinde 3 ila 5 derecelik artış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda kayda değer bir değişiklik beklenmiyor.
İzmir dahil 39 il için sarı kod
Sarı kod verilen iller:
Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce.
Sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç bölgeleri, Orta Karadeniz ile birlikte Bursa’nın güneyi, Bilecik, Çanakkale’nin doğusu, Isparta, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç ve doğu ilçeleri, Konya’nın kuzey ve batısı, Sinop, Giresun, Tunceli, Bingöl ve Elazığ’ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Yetkililer ve vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.
Öte yandan İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu’nun batısında rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, zaman zaman ise kısa süreli fırtına şeklinde saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Meteoroloji, çatı uçması, ulaşımda aksama ve benzeri risklere karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
14 Mayıs 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE – 12°C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL – 13°C, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 10°C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA – 15°C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR – 12°C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ – 15°C, 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR – 17°C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA – 11°C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA – 16°C, 25°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA – 17°C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR – 12°C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY – 16°C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA – 12°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR – 11°C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA – 14°C, 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı ilçelerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
NEVŞEHİR – 11°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
BOLU – 10°C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE – 15°C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU – 9°C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 15°C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 12°C, 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN – 10°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN – 14°C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON – 15°C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 4°C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS – 4°C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA – 12°C, 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN – 8°C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 12°C, 27°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bu akşam (Çarşamba) ve öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN – 17°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT – 16°C, 26°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bu akşam (Çarşamba) ve öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – 16°C, 29°C – Parçalı ve az bulutlu