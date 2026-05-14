İzmir Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı ikinci olağan meclis birleşiminde ‘yeter sayı’ sağlanamadı. Meclis yeter sayı sağlanamadığından saat 18.00’de başlaması planlanan meclis toplantısına başlanamadı. CHP’nin mecliste toplamda 142 meclis üyesi olmasına rağmen 94 yeter sayıyı bulamaması da dikkatleri çeken konulardan bir tanesi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ise, "Meclisi açmak için yeter sayı bulunmadığından cuma günü 16.00'da toplantı tekrar yapılacak" açıklamasını gerçekleştirdi.

Bu gelişmenin ardından çok sayıda tepki gelirken, bir tepki de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız'dan geldi.

"Kendi meclis üyelerini de yönetemiyorlar!"

Sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, "İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, elindeki çoğunlukla konuşma sürelerini kısıtlayarak ve canlı yayını kaldırarak antidemokratik bir yönetim anlayışı sergileyen Cemil Tugay yönetimi, bugün geldiğimiz noktada ne meclisi toparlayabilmiş ne de İZSU gündemini görüşebilecek çoğunluğu sağlayabilmiştir.

Kendi çoğunluğuna güvenerek meclisi baskı altına almaya çalışan bu anlayış, daha birkaç gün geçmeden kendi içindeki dağınıklığı ortaya koymuş; meclisi yönetemediğini açıkça göstermiştir.

İzmir’i yönetmelikleri gibi kendi meclis üyelerini de yönetemiyorlar. Çoğunluk var ama yönetim yok, sayı var ama irade yok." ifadelerini kullandı.