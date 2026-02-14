Son Mühür/ Merve Turan - Karşıyaka Belediyesi’nin çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sunmak amacıyla yürüttüğü izcilik çalışmaları saha etkinlikleriyle devam etti. Bu kapsamda Yamanlar Piknik Alanı’nda düzenlenen programda genç izciler doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Temel izcilik eğitimleri uygulandı

Etkinlikte izciler, doğa yürüyüşü yaparak yön bulma, düğüm teknikleri ve ekip halinde hareket etme konularında uygulamalı eğitim aldı. Gün boyu süren çalışmalarda gençler, liderlerinin rehberliğinde doğada hayatta kalma becerilerini pekiştirdi.

Takım ruhu ve çevre bilinci

Yürüyüş parkurlarında birlikte hareket eden izciler, problem çözme ve dayanışma yeteneklerini geliştirdi. Etkinlik süresince doğaya zarar vermeden hareket etmenin ve çevreyi korumanın önemi uygulamalı olarak aktarıldı.

“Sorumluluk sahibi bireyler yetişiyor”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, izcilik faaliyetlerinin çocukların doğayla bağ kurmasını sağladığını belirterek, bu çalışmalarla sorumluluk bilinci yüksek, dayanışma ruhu güçlü bireyler yetişmesini hedeflediklerini ifade etti. Ünsal, çocukların sosyal becerilerini destekleyen etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.