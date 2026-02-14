Basketbol Süper Ligi’nde 20. hafta heyecanı İzmir’de yaşanacak. Karşıyaka, yarın akşam Galatasaray’ı ağırlayacak. Basketbol Süper Ligi kapsamında oynanacak karşılaşma, saat 20.30’da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda başlayacak. Mücadele öncesinde yeşil-kırmızılı ekip ligde 4 galibiyet ve 15 yenilgiyle 15. sırada bulunurken, sarı-kırmızılılar 11 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 8. basamakta yer alıyor.

Hedef: Mağlubiyet serisini sonlandırma

Başantrenör Candost Volkan yönetimindeki Karşıyaka, bu karşılaşmada hem üç haftadır süren mağlubiyet serisini sona erdirmeyi hem de ligde kalma mücadelesinde kritik bir adım atmayı amaçlıyor. Karşıyaka ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakada hakemlik görevini Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu ve Nazlı Çisil Güngör üstlenecek.