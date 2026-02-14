İzmir’de düzenlenen 21. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda, hayvancılık sektörüne yönelik geliştirilen yerli teknolojiler ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Fuarda tanıtılan ortopedik inek yatağı, büyükbaş hayvanların sağlığı ve konforunu artırmayı hedefliyor.

Bakım ve hijyen kolaylığı sağlıyor

Ankara’da yatak üretimi yapan bir firma tarafından geliştirilen ürün, hayvancılık işletmelerinden gelen talepler doğrultusunda tasarlandı. Akıllı sünger yapısına sahip yatak, basıya bağlı ayak problemleri ile eklem hasarlarının önlenmesine katkı sağlıyor. Hijyenik yapısıyla meme iltihabı riskini azaltmaya yardımcı olan ürünün, tedavi ve ilaç giderlerini düşürdüğü belirtildi.

Pilot uygulamalarda verim artışı

Toplamda yaklaşık 4 bin hayvanın bulunduğu 19 çiftlikte yapılan pilot uygulamalar sonrası, sağımlarda süt miktarında ve süt yağ oranında artış gözlemlendi. Yetkililer, hayvanların daha rahat dinlenmesinin günlük süt üretimine doğrudan olumlu yansıdığını ifade etti.

“Süt veriminde 3 litreye varan artış”

Firma yetkilileri, pilot çiftliklerde yapılan ölçümlerde süt veriminde ortalama 3 litre civarında artış tespit edildiğini aktardı. Ürünün, hayvanlara daha uzun yatma süresi ve konfor sağladığı, temizliğinin kolay olması nedeniyle işletmelerden olumlu geri dönüşler alındığı bildirildi.

Sahadan olumlu geri dönüş

Manisa’nın Salihli ilçesinde 600 hayvanın bulunduğu bir çiftlikte ortopedik yatakların yaklaşık 5 aydır kullanıldığı belirtildi. Çiftliğin sorumlu veteriner hekimi, verim artışının yanı sıra hayvanların tırnak yapılarında ve yürüme problemlerinde belirgin iyileşmeler gözlemlendiğini ifade etti. Beton zemin nedeniyle yaşanan topallamaların, yatak kullanımıyla birlikte azaldığı kaydedildi.