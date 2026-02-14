Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde son haftalarda dalgalı bir performans sergileyen Aliağa Petkimspor, yarın deplasmanda Mersin Spor ile karşı karşıya gelecek. Mersin Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak.

Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi

Ligde art arda aldığı 6 yenilgiyle düşme hattına yaklaşan İzmir temsilcisi, geçtiğimiz hafta Türk Telekom karşısında elde ettiği galibiyetle moral buldu. 19 haftalık periyotta 6 galibiyet toplayan Petkimspor, Mersin deplasmanından da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ev sahibi Mersin Spor ise ligde şu ana kadar 7 galibiyet elde etti. İki takım açısından da alt sıralardan uzaklaşma adına kritik önem taşıyan karşılaşma, puan tablosundaki dengeleri etkileyebilecek nitelik taşıyor.

Avrupa mesaisi sonrası lige dönüş

Bu sezon FIBA Europe Cup’ta çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Petkimspor, hafta içinde Avrupa sahnesinde son grup maçına çıktı. İzmir ekibi, Yunanistan temsilcisi Peristeri’ye sahasında mağlup oldu. Avrupa’daki yoğun takvimin ardından lige odaklanan Petkimspor, Mersin deplasmanında istikrar arayacak.