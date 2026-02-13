Son Mühür/ Emine Kulak- Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın 13 Mayıs 2018’de İzmir’de evinin yakınındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin davada ikinci celse bugün görüldü. Bayraklı’daki İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, HTS, baz kayıtları mahkemeye sunuldu.

Olay ilk etapta “intihar” olarak kayıtlara geçmiş, ancak yürütülen soruşturma kapsamında dosya yeniden açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir cisimle vurulduktan sonra cesedin bulunduğu konuma taşınmış olabileceğine dair bulgular yer almış; şantiyede görevli bekçiler H.K. (68), H.A. (76), T.Ç. (40), işçi B.Ç. (46) ile yakın bölgede görev yapan bekçi A.G. (76) hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Öte yandan olayda görevli 8 polis memuru hakkında da “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Sanık başkomiser: “Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti”

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan ve 2018 yılında Narlıdere İlçe Emniyet Başkomiseri olarak görev yapan İ.K., önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, olay günü hafta sonu olduğunu ve bir kişinin ölü bulunduğu bilgisi üzerine olay yerine gittiğini söyledi.

İ.K.,”İfadelerimi verdim, tekrar ediyorum. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Olay günü haftasonuydu. Bir şahsın ölü bulunduğu söylenildi. Daha sonra olay yerine gittim. Olay yerine şerit çekilmişti ben de o şeriti genişlettim. İnşaatın aranmasını istedim. Daha sonra da kamera kayıtlarına bakmak istedik ancak şifreyi bilen kişi yoktu, bakamadık. Daha sonra cumhuriyet savcımız geldi. Ne dediyse yapıldı. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti” dedi.

Diğer sanık H.A’da savunmasını yaptı. Söz alan Baba Ethem Büyüışık, “ Ben olay yerine geldiğimde oğlumun arabasının kapısı açıktı. Başında da H.A. duruyordu. Oğlumu sordum başınsağolsun dedi. Ancak şuanda da aracı görmedim diyor. Olay üzerine H.A. beni aradı. Ancak oğlumun, eşimin ve benim kullandığım hat benim üzerime. Bana ulaşılması için yüzde 33 ihtimal varken nasıl oluyorsa H.A. beni arıyor” şeklinde konuştu.

Tanık emniyet müdürü: “Olayın seyrini sormuş olabilirler”

Tanık olarak segbis yöntemiyle mahkemeye katılan 2018 yılında Narlıdere ilçe emniyet müdürü olan İ.Y, savunmasını yaptı. İ.Y, “ Ben olay yerine gittiğimde gerekli tedbirler alınmıştı. Telefon bulunduğunu söylediler ve başında durulması için bir memur görevlendirdim. İncelemeler bitene kadar olay yerindeydim. Cenaze olay yerinden ayrıldıktan sonra ben de ayrıldım” dedi. Daha sonra davalı Doğukan Büyükışık’ın babası Ethem Büyükışık Tanık İ.Y’ye sorular yöneltti. Büyükışık, “ Tanyer ailesi ile çok sık telefon görüşmesi yaptığınız görülüyor. Olağana aykırı bir görüşme. Adam öldürme suçu şüphelileriyle, cinayet günü ve sonrasında görüşme nedeniniz nedir” dedi. Tanık İ.Y. ise, “ İnşaatlarında cinayet, ölüm şüphesi var. Olayın nasıl seyir edeceğini sormuşlardır ben de anlatmışımdır” dedi.

Duruşmaya ara verildi

Mahkeme heyeti, beyanların ardından duruşmaya yarım saat ara verdi. Saat 13.15’te yeniden başlayacak oturumda, dosyaya giren yeni kayıtların değerlendirilmesi ve taraf beyanlarının alınmasına devam edilmesi bekleniyor.