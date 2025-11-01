Son Mühür- Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, partisinin haftalık olağan basın toplantısında Türkiye’nin gündemini değerlendirdi. Karamahmutoğlu, bölücü terör örgütü PKK’nın medyada artan görünürlüğüne dikkat çekerek, “Yine bir sabah uyandık ve canlı yayınlarda PKK propagandasına maruz kaldık. Bu örgüt, bir yılda hem siyasal kazanımlar elde etti hem de kendi propagandasını sürekli canlı tuttu” dedi.

“PKK, tabela indirip farklı isimlerle faaliyetini sürdürüyor”

Karamahmutoğlu, örgütün yalnızca Türkiye’de değil bölgesel ölçekte de farklı adlarla varlığını sürdürdüğünü belirtti. “PKK’nın İran’da PEJAK, Suriye’de YPG ve SDG isimleriyle yapılanmaları bulunuyor. Avrupa’da da değişik isimlerle örgütlenmeye devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Parti sözcüsü, son dönemde PKK’ya yönelik “siyasal muhatap” yakıştırmalarının tehlikeli olduğuna işaret ederek, “Bir yılı aşkın süredir terör örgütü, siyasallaşma zeminine taşınıyor. Örgüt başı, bir suçludan ziyade politik kişilik gibi gösteriliyor. Türk halkı bu dönüşümün farkında” diye konuştu.

“IŞİD unsurları Türkiye’de barınmamalı”

Karamahmutoğlu, konuşmasının devamında IŞİD tehlikesine de değindi. Türkiye’de yasa dışı yollarla bulunan bazı yabancı uyrukluların IŞİD bağlantılı olabileceğini belirterek, “Ülkemiz bu yasa dışı nüfus yükünden kurtulmalıdır. Türkiye, ithal terör örgütlerinin güvenli sığınağı haline getirilmemeli” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs seçimlerine değerlendirme: “Yeni kuşak romantizmi geride bıraktı”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Karamahmutoğlu, seçimi kazanan Tufan Erhürman’ı tebrik etti. “1970 doğumlu Erhürman, artık Kıbrıslı Rumlarla ortak yaşam hafızası olmayan yeni bir kuşağın temsilcisi. Bu da Kıbrıs Türk siyasetinde daha gerçekçi bir dönemin işareti” dedi.

Karamahmutoğlu, Annan Planı sürecinde dönemin AKP hükümetinin tutumunu hatırlatarak, “2004 yılında AKP, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı tahkir ederek dışladı. O dönem Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB’ye üyeliğine onay vermek, Türkiye açısından büyük çelişkiydi. Bugün KKTC’nin varlığını Avrupa’ya kabul ettiremeyişimizin nedeni bu tutumdur” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yönelik talimat tepkisi

Basın toplantısında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bazı ilçe müdürlüklerinin Cumhuriyet Bayramı törenleri için gönderdiği mesajlara da tepki gösteren Karamahmutoğlu, “Okullara gönderilen yazılarda, Türk bayrağının sağına Atatürk, soluna ise mevcut Cumhurbaşkanı’nın posterinin asılması istenmiş. Bu, devletin tarafsızlık ilkesine aykırı bir uygulamadır” dedi.

Karamahmutoğlu, Cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı olduğuna dikkat çekerek, “Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in kurucusudur; hiçbir partinin lideriyle kıyaslanamaz” ifadelerini kullandı.

“Tele1’e kayyum atanması alarm zillerini çaldırdı”

Karamahmutoğlu, Tele1 televizyonuna kayyum atanması kararını da “düşman ceza hukuku” uygulaması olarak nitelendirdi. “Bir televizyon kanalının arşivine el konulması, ifade özgürlüğü açısından son derece vahimdir. Biz, görüş ayrılığına bakmaksızın hukuksuzluğun karşısında duracağız” dedi.

Zafer Partisi Sözcüsü, sözlerini Cumhuriyet’in 102. yılına değinerek tamamladı: “Cumhuriyetimizin kökleri sağlamdır. Türk milleti, bu büyük mirası koruyacak kudrete sahiptir. Nice yüzyıllara güçlü adımlarla yürüyen bir Türkiye temenni ediyoruz.”