Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Balıkesir ve çevresinde son aylarda meydana gelen sarsıntıların bir “deprem fırtınası” olarak tanımlanabileceğini belirterek, bölgede benzer büyüklükte depremlerin tekrarlanabileceği uyarısında bulundu.

10 Ağustos’tan beri 11 bin 500’ü aşkın deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Sındırgı ilçesi 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde 6,1 büyüklüğünde iki şiddetli depremle sarsıldı. 10 Ağustos 2025’ten bu yana ise aynı bölgede 11 bin 500’ü aşkın deprem kaydedildi. Bu depremlerden üçünün 5’ten büyük, ikisinin ise 6’dan büyük olduğu açıklandı. Uzmanlara göre iki büyük depremin birbirine çok yakın noktalarda gerçekleşmesi, aynı fay sisteminin hala aktif olduğunu gösteriyor.

“Birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir”

Doç. Dr. Hamdi Alkan, bölgedeki sismik hareketliliğin bilimsel olarak “deprem fırtınası” olarak tanımlandığını vurguladı. Deprem fırtınalarının belirli büyüklük aralıklarında, sınırlı alanlarda art arda meydana gelen depremler olduğunu hatırlatan Alkan, şunları söyledi:

“Balıkesir ve civarı, Batı Anadolu Bölgesi 10 Ağustos itibariyle Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre 6.1 büyüklüğünde bir depremle başlayıp günümüze kadar devam eden, bugün de süren bir ‘deprem fırtınası' olarak nitelendirdiğimiz bir sistemin etkisi altında. 10 Ağustos'tan bu yana 11 bin 500'den fazla deprem, oldukça küçük bir alanda ve belli bir derinlikte meydana geldi. Bunlardan 5'ten büyük 3, 6'dan büyük 2 deprem var. İlki 10 Ağustos'ta, ikincisi ise 27 Ekim'de meydana geldi. Bu depremlerin lokasyonları birbirine çok yakın; yani aynı bölge içinde sıkışmış depremler bunlar. Deprem fırtınası dediğimiz olgu, belli büyüklükler arasında, belli bir alan içinde meydana gelen depremler serisidir. Bu depremler birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir.”

“Aktivitenin hala devam edebileceğini düşünüyoruz”

Ege Denizi’ndeki Santorini bölgesinde daha önce benzer bir deprem fırtınasının yaşandığını hatırlatan Alkan, Balıkesir’deki hareketliliğin halen sürdüğünü ifade etti:

“Bu deprem de yaklaşık 2 ay sürmüş ve sonlanmıştı. Fakat Balıkesir civarındaki, özellikle Sındırgı çevresindeki bu aktivitenin hâlâ devam edebileceğini düşünüyoruz. Tabii bunu nereden söylüyoruz? Farklı üniversitelerden hocalarla birlikte yürüttüğümüz ve şu an basıma hazırladığımız bir çalışmamız var. Çalışmada Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç ve Prof. Dr. Mehmet Ali Yücel, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Atınç Pırtı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özcan Bektaş, Gümüşhane Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serkan Öztürk, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Şenkaya ve ben yer alıyoruz. Geniş bir ekiple bu süreci anlamlandırmaya çalışıyoruz.”

“Önemli bir süreci takip ediyoruz”

Bölgedeki jeolojik yapının oldukça karmaşık olduğuna dikkat çeken Alkan, çeşitli fay hatlarının birbirine çok yakın konumlandığını belirtti:

“Bölgeye baktığımızda, burada Simav fay zonu bulunuyor. Batı-kuzeybatı yönünde devam eden bu fay, Gelenbe fay zonu ile çarpışıyor. Hemen kuzeyinde Düvertepe fay zonu, güneyinde ise Soma-Kırkağaç fay zonu yer alıyor. Bunun altında graben sistemi bulunuyor. Dolayısıyla birbirine yakın, farklı yönlere uzanan pek çok fay ve tektonik birim mevcut. Bölgede volkanik yapı da bulunuyor; bu da MTA'nın verilerinden açıkça görülüyor. Aynı bölge içinde benzer büyüklükte, en fazla 6 civarında olabilecek bir depremin daha yaşanabileceğini düşünüyoruz. Önemli bir süreci takip ediyoruz ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu deprem fırtınasının yaşandığı bölgelerde, özellikle Sındırgı ve çevresinde yapısal bir problemi olan vatandaşlarımızın, bir an önce devletin ilgili kurum ve kuruluşlarına başvurarak binalarını denetletmelerini tavsiye ederim.”