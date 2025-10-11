Son Mühür- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 dönemi konserlerinde 154 milyon lirayı aşan kamu zararı olduğu gerekçesiyle Mansur Yavaş'ın da soruşturulacağı iddiası siyaset gündemini hareketlendirdi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in gündeme getirdiği,

''Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Başsavcılık, Başkan Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'na soruşturma açmak için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istedi.'' iddiasına Mansur Yavaş'tan yanıt gecikmedi.

Mansur Yavaş, Bizim kapımız devlete de adalete de sonuna kadar her zaman açıktır. İzne gerek yok. Çağırılırsam gönüllü olarak ifade vermeye giderim mesajı verdi.



Zafer Partisi Yavaş'ın yanındadır...



Yavaş'a bir destek de Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan geldi.

Özdağ mesajında,

''Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istenmiş. Zafer Partisi Mansur Yavaş’ın yanındadır.'' ifadelerine yer verdi.