Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı sigorta şirketlerinin ikinci el elektrikli araçların poliçelerine satıcı beyanına dayanarak “uzun menzilli” ifadesini eklediğini ve bunun tüketicileri mağdur ettiğini belirtti. Şahin, sigorta şirketlerinin poliçeleri araç ruhsatındaki bilgilere göre hazırlamaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, son dönemde ikinci el elektrikli araç alan bazı tüketicilerin bu nedenle çeşitli sorunlarla karşılaştığını dile getirdi.

Elektrikli araç alan tüketicilerin son dönemde en çok menzil sorunuyla ilgili şikâyette bulunduğunu belirten Şahin, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Özellikle elektrikli araçlarda son dönemlerde Anadolu'ya dönük satışlarda birçok problemle karşı karşıyayız. Uzun menzilli diye satılıyor ama kısa menzilli çıkıyor. Tüketici bunu sadece alıp arabayı kullanmaya başladığında fark edebiliyor. Neden? Çünkü ruhsatında bunun menziliyle alakalı hiçbir bilgi verilmiyor. Ayrıca sigorta poliçesinde de uzun menzilli yazabiliyor çünkü sigorta poliçeleri kişinin beyanına göre düzenleniyor. Sigorta poliçesinde tüketici uzun menzili görünce bir güven tesis ediliyor ve uzun menzilli diye 200-300 bin lira fazla vererek alıyorlar. Bindikten sonra sıkıntı başlıyor."

Tüketiciyi yanıltıyorlar

Beyana dayalı olarak poliçeye eklenen menzil ifadesinin tüketiciyi yanıltabileceğine dikkat çeken Şahin, "Tüketici, sigorta poliçesindeki 'uzun menzil' yazısına kanabiliyor ve aracı alıyor. Dolayısıyla burada sigorta şirketleri beyanla bu bilgiyi yazdığı için tüketicinin yanıltılmasına aracılık etmiş oluyor. Burada sigorta şirketinin de aracı kurum olarak sorumluluğu var. Sigorta şirketine karşı tüketici hukuki mücadeleye girebilir." dedi.