Son Mühür- MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kapısını araladığı Terörsüz Türkiye sürecinde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan İmralı'ya ziyaret için karar çıkmıştı.

CHP'nin yer almayacağı ziyaretin tartışıldığı süreçte dikkat çekici bir çıkış araştırmacı yazar Abdurrahim Semavi'den geldi.

12 Eylül darbesinde henüz lise öğrencisiyken gözaltına alınan ve Diyarbakır Cezaevi'nde 7 yıl tutuklu kalan Abdurrahim Semavi'nin,

''Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin önderliğinde büyük bir ittifak kuruluyor. Coğrafi sınırları da Kudüs'ten Beyrut'a, Şam'dan Erbil'e, Süleymaniye'den Kerkük ve Musul'a, Bosna Hersek'e kadar uzanabilir.

Bu birliktelik adalet temelinde yeni bir inşa süreci hazırlanıyor. Bu inşa sürecinde Kürtler aşağıda Araplar yukarıda, Türkler başta olacak diye bir şey yok. İsimlere takılmamak lazım. Bu büyük ittifakın ismi değişebilir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ismi de değişebilir'' sözlerine Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan itiraz geldi.

Türk milletinin devleti var...



Abdurrahim Semavi'nin sözlerine göndermede bulunan Özdağ,

''AK Partili Kürt biyolojik ırkçısı neler söylüyor: Sınırlarının bir ucu Bosna-Hersek’te diğer ucu Kudüs’te olan bir Türk-Kürt-Arap ortak devleti kuruluyormuş. Türkiye Cumhuriyeti’nin adı da değişebilirmiş. Bunda ne varmış. Yersen.'' sözleriyle tepki gösterdi.

Bizim önceliğimiz belli...



''Türk Milleti kurulan bu büyük tuzağı bozacak. Türk Milleti’nin devleti var ve teröristleri de devletimize ortak almayacağız.'' diyen Özdağ,

''Türk Milleti’nin önceliği ekonomik refah, adalet, güvenlik, uyuşturucu ve sanal kumarın yok edilmesi, terör çetelerinin yok edilmesi, Mavi Vatan ve KKTC’nin güvenliğinin sağlanmasıdır.'' mesajı verdi.