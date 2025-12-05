Son Mühür - Yetkililer, denetimlerin ülke genelinde sürdüğünü ve özellikle e-Devlet’teki hizmet dökümlerinin ayrıntılı biçimde incelenerek usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığını ifade ediyor. SGK’nın son dönemde sahte sigortalılık, sahte işyeri ve sahte rapor gibi alanlarda kapsamlı bir denetim süreci yürüttüğü de vurgulanıyor.
Temel sorun: Sistemi kötü kullananlar
Ekonomist Mahmut Aydoğmuş, TV100’de yaptığı değerlendirmede malulen emeklilik uygulamasının kötüye kullanımının önemli bir sorun haline geldiğini vurguladı. Aydoğmuş, malulen emeklilikte yaş şartının olmaması ve 10 yıllık sigortalılık ile 1800 prim gününün yeterli görülmesinin bazı kişiler tarafından “kolay yol” olarak değerlendirildiğini ifade etti.
Ayrıca SGK’nın 2021’den itibaren yoğunlaştırdığı denetimlerle, usulsüz şekilde alınan emekliliklerin tek tek ortaya çıkarıldığını belirterek şunları söyledi:
“Emekli maaşı alındığı tarihten tespit gününe kadar oluşan tüm kamu zararı geri isteniyor. Bu sadece maaşla sınırlı değil; sağlık harcamaları da dahil ediliyor ve geri ödeme yıllık yüzde 24 kanuni faizle tahsil ediliyor.”
Hapis cezası geliyor
Aydoğmuş, sahte rapor düzenleyen bazı sağlık çalışanlarının da bu süreçte rol aldığını belirterek, haksız şekilde emekli edilen kişilerin kamuya verdikleri zararı 30 gün içinde geri ödemekle yükümlü olduklarını ifade etti. Hukukçu Mustafa Sezer ise cezai sonuçlara dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu: Sahte rapor düzenlenmesi “resmî belgede sahtecilik” kapsamına giriyor ve bu yolla emeklilik hakkı elde eden kişiler 2 ila 5 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanabiliyor. Raporu hazırlayan hekim ve diğer sağlık personeli için bu ceza 3 ila 8 yıl arasında değişiyor. Ayrıca kamu kurumunun zarara uğratılması nedeniyle fiil “nitelikli dolandırıcılık” sayılıyor ve 4 ila 10 yıl hapis cezası öngörülüyor. Sezer, usulsüzlükten kaynaklanan borçların görev ve miras hukukuna göre çocuklara da geçebileceğini hatırlattı.