Son Mühür - Yetkililer, denetimlerin ülke genelinde sürdüğünü ve özellikle e-Devlet’teki hizmet dökümlerinin ayrıntılı biçimde incelenerek usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığını ifade ediyor. SGK’nın son dönemde sahte sigortalılık, sahte işyeri ve sahte rapor gibi alanlarda kapsamlı bir denetim süreci yürüttüğü de vurgulanıyor.

Ekonomist Mahmut Aydoğmuş, TV100’de yaptığı değerlendirmede malulen emeklilik uygulamasının kötüye kullanımının önemli bir sorun haline geldiğini vurguladı. Aydoğmuş, malulen emeklilikte yaş şartının olmaması ve 10 yıllık sigortalılık ile 1800 prim gününün yeterli görülmesinin bazı kişiler tarafından “kolay yol” olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Ayrıca SGK’nın 2021’den itibaren yoğunlaştırdığı denetimlerle, usulsüz şekilde alınan emekliliklerin tek tek ortaya çıkarıldığını belirterek şunları söyledi:

“Emekli maaşı alındığı tarihten tespit gününe kadar oluşan tüm kamu zararı geri isteniyor. Bu sadece maaşla sınırlı değil; sağlık harcamaları da dahil ediliyor ve geri ödeme yıllık yüzde 24 kanuni faizle tahsil ediliyor.”

Hapis cezası geliyor