Son Mühür- OGM Pictures imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Caner Alper ile Mehmet Binay’ın bulunduğu film; Beren Saat, Gamze Karaduman, Furkan Andıç ve Yiğit Özşener gibi güçlü bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyordu.



İlk etapta Prime Video için çekilen yapımın, kadrosu ve anlatımı nedeniyle sinemalarda da karşılık bulacağı düşünülerek vizyona taşınmasına karar verilmişti. Ancak açıklanan tarihe kısa süre kala film gösterim programından tamamen çıkarıldı.

“Hazırlıklar tamamlanamadı”

Kulislerde bir süredir konuşulan iddialı sahneler nedeniyle adından söz ettiren “Gizli Profil”in, merakın en yüksek olduğu dönemde takvimden çekilmesi dikkat çekti.

Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgiye göre yapım ekibi, kararın gerekçesini “gerekli hazırlıkların tamamlanamaması” şeklinde açıkladı.

Filmin geleceği belirsiz

Filmin yeni vizyon tarihi henüz belirlenmedi. Bu durum hem sinemaseverler hem de Beren Saat hayranları arasında merakı artırdı.

Yapımın yeniden gösterim takvimine alınıp alınmayacağı ve yeni tarihin ne olacağı, yapımcıların yapacağı duyuruyu bekleyen geniş bir kitle tarafından yakından takip ediliyor.