Son Mühür - Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmış, duran kalbi müdahaleyle yeniden çalıştırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Ancak aradan yaklaşık 50 gün geçmesine rağmen sosyal medyada “Fatih Ürek hayatını kaybetti” şeklindeki asılsız iddialar yeniden dolaşıma girdi.
Fatih Ürek'in sağlık durumu
Ürek’in menajeri Mert Siliv, son açıklamasında sanatçının durumunun hâlâ kritik seyrini koruduğunu söyledi. Siliv, kalbin durması sonrası tedavi sürecinin zorlu ve uzun sürdüğünü belirterek Ürek’in yoğun bakımda tutulmaya devam ettiğini aktardı.
Gelişemler takip ediliyor
Sosyal medyada dolaşıma giren “uyandırılamıyor” iddialarına dair de açıklama yapan menajer Siliv, Ürek’in hayati fonksiyonlarını kendi başına sürdürebilecek duruma henüz gelmediğini belirtti. Sanatçının ailesi ile sağlık ekibinin süreci adım adım takip ettiği ifade edildi.