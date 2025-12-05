Ürek’in menajeri Mert Siliv, son açıklamasında sanatçının durumunun hâlâ kritik seyrini koruduğunu söyledi. Siliv, kalbin durması sonrası tedavi sürecinin zorlu ve uzun sürdüğünü belirterek Ürek’in yoğun bakımda tutulmaya devam ettiğini aktardı.

Sosyal medyada dolaşıma giren “uyandırılamıyor” iddialarına dair de açıklama yapan menajer Siliv, Ürek’in hayati fonksiyonlarını kendi başına sürdürebilecek duruma henüz gelmediğini belirtti. Sanatçının ailesi ile sağlık ekibinin süreci adım adım takip ettiği ifade edildi.